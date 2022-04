Pep en Frans zien frisse wind waaien bij FC Utrecht

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Na een interlandperiode keerde het Eredivisievoetbal deze week weer terug. FC Utrecht ging met de nieuwe hoofdtrainer Rick Kruys op bezoek bij RKC in Waalwijk. Het spel straalde volgend Pep en Frans frisheid uit, desondanks is het eindresultaat nog hetzelfde als voorheen.

“Onder leiding van Rick Kruys zagen we toch weer wat frisheid in het spel’’, zo begint Frans. “Dat is al iets wat we de afgelopen weken echte misten.” Pep zag ook vooruitgang. “Utrecht is blij dat een Utregs jochie als Kruys nu aan het roer staat. Alleen al het interview na afloop was een verademing ten opzichte van zijn voorganger. Hake kon door middel van Twentse stommelende tonen nooit een duidelijk verhaal houden en op het moment dat het hem na wat nederlagen te heet onder de voeten werd, begon hij alle kritiek als een kleuter weg te lachen. Kruys daarentegen heeft een snelle analyse, vertelt waar het op staat en laat niemand in het ongewisse. Hij lult net zo makkelijk als zijn vader. Dat is een echt uithangbord voor de club.”

Met beide benen op de grond

Ondanks dat Kruys op veel punten voor verademing zorgt, is Frans ook kritisch op sommige keuzes van de tijdelijke nieuwe trainer. “St. Jago maakte de vorige wedstrijd een solide indruk. Hij is gespierder teruggekomen van zijn blessure en speelde alsof hij nooit is weggeweest. Twee weken later wordt zo’n jongen dan gewoon weer op de bank gezet. Janssen zijn ervaring zou deze wedstrijd beter van pas komen. We hebben alle respect voor Janssen, maar Janssen is al twee jaar niet meer de oude en dat zal hij ook niet meer gaan worden. Het is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat St. Jago dan niet de voorkeur krijgt.” Pep vult zijn broer aan. “Janssen kan niet meer. Hij brengt een beetje drive en heeft daarbij de typische Utrechtse werkmentaliteit die wij graag willen zien, maar bij de tegentreffer laat hij kinderlijk eenvoudig zijn tegenstander weglopen en die kopt hem binnen. We vinden het allemaal hartstikke leuk dat Janssen afgelopen weekend zijn 250e wedstrijd voor FC Utrecht heeft gespeeld, maar hij moet ook de laatste maanden lekker normaal blijven doen. Na afloop staat hij in allerlei interviews lacherig te verkondigen dat hij nog altijd het instinct van een nummer 10 in zich heeft, omdat hij een spectaculaire buitenspelgoal scoorde. Hij heeft de snelheid van een slak, het loopvermogen van een kettingroker, laat meermaals zijn directe tegenstander vrij staan en geeft de tegengoal weg. Dat kan allemaal met zijn leeftijd te maken hebben, maar hij moet die laatste maanden met de beide benen op de grond blijven staan en ervoor zorgen dat we de play-offs gaan winnen. Daarna zullen we hem gaan huldigen en bedanken.”

Eeuwige dankbaarheid

Ondanks de kritiek op Janssen wil Frans nog verder ingaan op de rol die Kruys deze wedstrijd speelde. “Iedereen snapt ook dat Kruys niet exact dezelfde namen als de vorige wedstrijd kan opstellen en hopen dat het nu wel goed gaat. Ze hebben Hake niet voor niks ontslagen. Kruys mag de club zelfs dankbaar zijn. Bij de meeste clubs wordt de assistent-trainer met de hoofdtrainer mee naar huis gestuurd. Het is dat Van Seumeren en Zuidam veel vertrouwen in Kruys hebben. Uiteindelijk is dit de reden dat Kruys het nu niet precies hetzelfde kan doen als Hake. Dan zou hij Hake snel achternagaan.’’ Pep reageert. “De supporters en Kruys moeten Dick Advocaat daarbij ook eeuwig dankbaar zijn voor zijn gunst. Hij heeft oneindig veel ervaring en komt gratis en voor niks de nieuwe trainer ondersteunen. Dat is voor FC Utrecht op alle gebieden een vooruitgang.”

Nieuwe aanwinsten

Naast het feit dat er deze week weer werd gevoetbald, werd ook bekend dat FC Utrecht een nieuwe aanwinst voor het volgende seizoen heeft binnengehaald. “Luuk Brouwers is een prima aanwinst”, zo vervolgt Pep. “Brouwers is een jongen die drive en strijd brengt. Hij heeft de vereiste Utrechtse werkmentaliteit en kan ook nog een goal maken. Dat is eindelijk een keer een complete middenvelder. Aan de andere kant is het wel meteen het bewijs dat FC Utrecht ook volgend seizoen de ambitie van Van Seumeren niet gaat waarmaken. Luuk Brouwers is niet de persoon die FC Utrecht naar de top drie gaat schieten. Het blijft een best of the rest-aankoop.” Frans is ook blij met de aankoop en gaat nog in op een ander transfergerucht. “Nordin Amrabat heeft zichzelf aangemeld. Dit zijn buitenkansjes die je moet pakken. Hij ziet er zeer fit uit, kan goed voetballen en hij wil graag. Daarbij moet je niet vergeten dat er niet veel ervaring overblijft in je selectie. Van Overeem, Maher, Gustafson en Janssen gaan vertrekken. Amrabat is de juiste persoon om daarin als leider weer op te staan.”

Nieuwe baan

Naast al het nieuws omtrent voetbalzaken werd ook bekend dat het met de gezondheid van Hans de worstenman de goede kant op gaat. Pep wil hier tot slot nog kort bij stilstaan. “Hans de worstenman is op leeftijd en stopt als worstenverkoper na zijn pijnlijke val. Iedereen is zeer blij dat het goed met hem gaat nu. Maar we zagen wel een vacature vrijkomen. We zijn benaderd door de club om het nieuwe gezicht van de worstenverkoop te worden. Helaas vond de club het alleen niet leuk om te horen dat wij meer worsten eten dan dat we verkopen. We zijn daarom uiteindelijk van de sollicitatielijst afgehaald en laten de vacature open voor oud-spelers of trainers die nu zonder werk zitten.”