Pep en Frans zien gestaakte strijd: ‘Gaat de voetbalbond straks ook wedstrijden staken voor papieren vliegtuigjes?’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

FC Utrecht zet de goede lijn door. Dit weekend werd RKC met 2-0 verslagen, maar de wedstrijd verliep allesbehalve soepel. De strijd werd door vliegende bekers bier tweemaal onderbroken. De laatste twee minuten werden door de spelers zelfs demonstratief uitgespeeld. Pep en Frans ergeren zich aan de huidige regels, hebben genoten van Sharon Dijksma en maken zich zorgen over hun vakantie.

“Het is nooit saai in De Galgenwaard”, zo opent Pep. “Het was geen enorm spannende strijd, maar de laatste minuten hebben de avond op zijn kop gezet. Twee onderbrekingen en een staking van de spelers, het is om moe van te worden en op deze manier werkt het niet.” Frans reageert voor het eerst: “Het is niet goed te praten dat er spullen richting het veld worden gegooid, maar er was geen sprake van kwaadwillige gevoelens. Na de treffer van Tasos Douvikas heerste er opluchting. Er vlogen wat vreugdebiertjes de lucht in. Slechts twee bekertjes kwamen per ongeluk op het veld terecht. Er was allesbehalve opzet in het spel.”

Ingmar Oostrom bij de ballen gegrepen

Vanwege bierbekers op het veld werd de wedstrijd dus tweemaal onderbroken. Volgens de richtlijnen van de KNVB had de wedstrijd definitief gestaakt moeten worden. Burgemeester Sharon Dijksma dacht daar echter anders over. Ze overrulede scheidsrechter Ingmar Oostrom en besloot dat de wedstrijd uitgespeeld moest worden, tot grote vreugde van Pep. “Dit was de eerste goede beslissing die Dijksma in haar periode als burgemeester van Utrecht heeft gemaakt. Ze heeft Ingmar Oostrom bij zijn ballen gegrepen en verteld dat de resterende twee minuten uitgespeeld moesten worden. Als het aan de KNVB lag had RKC aankomende week opnieuw langs moeten komen voor slechts 120 seconden voetbal.”

Frans vult zijn broer aan en kijkt naar de toekomst. “Bij iedere wedstrijd in de wereld worden er papieren vliegtuigjes gevouwen van de programmaboekjes. In negentig minuten tijd vliegen er tientallen vliegtuigjes richting het veld. Gaat de voetbalbond straks ook wedstrijden staken voor papieren vliegtuigjes? Alle FC Utrecht-supporters kunnen het beste een annuleringsverzekering voor hun vakantie afsluiten. De nacompetitiewedstrijden kunnen op deze manier zomaar een aantal weken in beslag gaan nemen.”

Ondanks dat de onderbrekingen van de wedstrijd er zaterdagavond bovenuit sprongen, wil Pep dieper ingaan op de wedstrijd zelf. “De eerste helft was best leuk om te zien. Voor het eerst in tijden werd er een prima positiespel gespeeld. Er zat een idee achter. Het lijkt erop dat de spelers richting elkaar groeien nu de play-offs in aantocht zijn.” Frans reageert weer op zijn broer. Hij gaat verder over de rol die spits Douvikas vervult. “Onze Griekse spits pakt weer zijn goaltje mee. Toch hebben weinig supporters het idee dat bij FC Utrecht de topscorer van de competitie speelt. Hij heeft er zeventien ingeschoten, maar lang niet iedere bal jaagt hij tegen de touwen. Hij heeft veel kansen nodig om een goal te maken en het gaat erom spannen wat hij in de nacompetitie kan brengen.”

Leider, aanjager en gif

De mannen denken dat Douvikas aan het einde van het seizoen vertrekt. Daarentegen is middenvelder Mats Seuntjens zo goed als binnen. Seuntjens speelt nu voor RKC, maar lijkt voor twee seizoenen te tekenen in de Domstad. Frans reageert op dit buitenkansje. “Dit is een type speler die de club goed kan gebruiken. Dit team mist een leider en een aanjager. Seuntjens is een speler die gif het veld mee in neemt.” Pep vult tot slot nog een keer aan. “Seuntjens is een prima vervanger voor Sander van de Streek. Als daarnaast Bas Dost en Hidde ter Avest vertrekken, is het wel lekker dat er weer wat ervaring wordt teruggehaald. Wat hij gaat brengen, is iets voor volgend seizoen. De ploeg moet eerst de goede lijn doorzetten en aanstaand weekend in de Johan Cruijff Arena punten halen. Een lekker gevoel voor de nacompetitie bij elkaar spelen en Ajax de Conference League inschieten, dat gaat ervoor zorgen dat de supporters nog een heerlijk toetje krijgen dit seizoen.”