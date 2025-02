Pep en Frans zien Griekse ballenvanger uitblinken: ‘FC Utrecht mag diep in de buidel tasten’

Na mindere weken werden alle FC Utrecht-supporters afgelopen weekend weer getrakteerd op een verrassing. In Eindhoven pakte FC Utrecht een puntje bij PSV. Pep en Frans geven Ron Jans complimenten voor de vernieuwde opstelling en zagen doelman Barkas uitblinken.

“Een punt pakken bij PSV is iets waar weinig supporters rekening mee hadden gehouden”, zo opent Pep. “De Eindhovenaren hebben heel erg veel kansen gehad om te scoren en we hadden deze wedstrijd met dikke cijfers kunnen verliezen. Gelukkig stond keer op keer onze Griekse superheld in de weg. Vasilis Barkas voorkwam wederom zekere doelpunten. Toch vragen veel supporters zich af of hij het hier allemaal wel leuk vindt. Voor en na de wedstrijden loopt hij als een dood vogeltje over het veld. Het lijkt wel alsof hij geld in een boetepot moet gooien als hij lacht. Hij mag zelf echt wel zichtbaar genieten van zijn knappe prestaties.”

Doelman Barkas, die de meeste balcontacten van alle FC Utrecht-spelers had (55), verrichtte tegen PSV maar liefst vijftien reddingen. Frans hoopt dat de leiding van FC Utrecht zijn aflopende contract gaat verlengen. “Barkas is een gekke lange slungel, maar toch in staat om op atletische wijze de moeilijkste ballen te pakken. Technisch directeur Jordy Zuidam mag best diep in de buidel tasten om zijn contract te verlengen. Hij is een speler waar de ploeg altijd op terug kan vallen. Zelfs in wedstrijden waarin iedereen door de ondergrens ging, zoals tegen Almere City, heeft hij met knappe reddingen grotere schade voorkomen.”

Wakker liggen

Ondanks dat PSV de beste kansen creëerde in deze wedstrijd hadden de Domstedelingen bijna de volledige buit te pakken. Pep stond in de 93e minuut dan ook al met beide handen in de lucht. “In de absolute slotfase kon Miliano Jonathans ons naar de overwinning schieten. Die jongen deed eigenlijk alles goed. Hij nam de bal goed aan en kapte zijn tegenstander koelbloedig uit. Helaas schoof hij de bal, voor een bijna open doel, naast. Als hij had gescoord dan had hij zichzelf de geschiedenisboeken ingeschoten. Dan hadden we voor het eerst sinds het seizoen 1980/81 in competitieverband bij PSV gewonnen. Van deze gemiste kans zal die jongen voorlopig dus nog wel even wakker liggen.”

Buitenspeler-syndroom

Als strijdplan koos Ron Jans in deze wedstrijd voor een 4-4-2-formatie. Frans wil de trainer tot slot de complimenten geven voor die keuze. “De manier van spelen pakte leuk uit. Sébastien Haller liep in de punt en David Min bewoog om hem heen. Hiermee heeft Jans eindelijk gekozen voor een logische oplossing van het buitenspeler-syndroom waar de club mee kampt. In de afgelopen wedstrijden deed Jans een noodgreep door Paxten Aaronson en Anthony Descotte op de vleugels te positioneren. Dat pakte slecht uit, maar door middel van deze 4-2-2-formatie heeft hij ieder poppetje op een logische plek gezet. In combinatie met de juiste strijd en passie is dit een hoopvol beeld voor de komende wedstrijden.