Pep en Frans zien heel voorzichtig vooruitgang bij FC Utrecht: ‘Voor de winterstop moet je minimaal zeven punten pakken’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Op papier heeft FC Utrecht een fantastische week achter de rug. Donderdag werd de volgende ronde van het bekertoernooi bereikt en zondagmiddag werd in eigen huis Sparta verslagen. Het voetbalspel was nog niet best, maar Pep en Frans zijn voorlopig al blij met het resultaat.

“Het was geen geweldige week. Wel één die succesvol was”, zo begint Pep. “FC Utrecht had een blamage tegen PSV achter de rug. Dat slechte spel werd ons afgelopen donderdag wederom voorgeschoteld. In de eerste ronde van de beker troffen we amateurploeg Sportlust’46. Het bleek allesbehalve een makkelijke tegenstander te zijn.”

Frans reageert voor het eerst. “Ondanks dat Fraser zijn sterkst mogelijke elf het veld in had gestuurd, ging het nog bijna fout. Sportlust had twee jongens voorin lopen die de honderd meter in acht seconden liepen. Wij kunnen daar slechts twee slakken tegenover zetten. Je hoeft geen goede voetballer te zijn om gevaar te stichten tegen de Utrechtse defensie. Het was allemaal weer niet best, maar het resultaat telt. We zijn een rondje verder en daar mogen we God op onze blote knieën voor danken.”

Studiefinanciering

Het bekersprookje duurt dus nog even voort door de overwinning van afgelopen donderdag (0-3). Toch was het niet de enige overwinning deze week. Afgelopen zondag werd Sparta met 3-1 verslagen. Pep ziet langzaamaan vooruitgang, maar zag FC Utrecht wederom met zichzelf stoeien. “Er zaten tegen Sparta weer strijd, passie en de wil om te winnen in de ploeg. Dat gaf veel supporters plezier en voldoening. Dat hebben we lange tijd niet gehad. Zeker in vak U werd er lol getrapt. Er zaten studenten op uitnodiging. Ze hebben alles geroepen wat God verboden heeft en hebben op een gezonde manier de Sparta-supporters getreiterd. Daarnaast hebben ze allemaal hun volledige maandbedrag aan studiefinanciering opgezopen. Er werd af en aan gelopen met bekers bier. Door de hoeveelheid die er is verkocht en de bierprijs in het stadion, kan eigenaar Frans van Seumeren volgende week drie nieuwe spelers presenteren. De studenten zien weinig van de wedstrijd, maar zijn geweldig voor de clubkas.”

Frans kon het feest van de studenten niet van dichtbij meemaken. Hij keek de wedstrijd onder een palmboom vanaf zijn vakantiebestemming. Het viel hem vooral op dat de technische staf het vertrouwen in enkele spelers heeft opgegeven. “Het is erg bijzonder dat Van der Kust niet meer als serieuze optie wordt gebruikt. Een jaar geleden was hij nog het grootste talent van de club en nu wordt hij opzijgezet door Van der Maarel. Onze aanvoerder speelt met zijn rechterbeen aan de linkerkant en mist behoorlijk veel snelheid. Is Van der Kust dan echt minder?’’

WK voor Younes

“Hetzelfde gaat een beetje op voor Amin Younes’’, vervolgt Frans. “Hij is vol bombarie gehaald en had zelf de intentie om het WK te halen. Younes moet onder Fraser überhaupt al blij zijn met tien minuutjes speeltijd in onze Mickey Mouse-competitie.” Pep plaatst hier nog even een kritische noot bij. “Het lijkt er toch voornamelijk op dat Younes nog niet fit is. Daarnaast speelde Taylor Booth een goede pot hangend vanaf de linkerkant.”

Vakantiehoogtepunt

Pep wil nog even verder ingaan op de rol van Sean Klaiber. “Onze rechtsback loopt er wel een beetje bij als de vedette. Hij brengt wel kracht en strijd, maar is soms ook laconiek waardoor hij ballen verliest. Hij voelt zich net iets te veel het mannetje. Er zit nog een beetje Amsterdamse arrogantie in zijn bloed. Het is allemaal prima zolang we winnen, maar bij verliespartijen zal het supporters tegen gaan staan.” Frans reageert. “Ook op deze opstelling was genoeg aan te merken, maar zolang Sylla niet speelt, is het prima. Dat hij negentig minuten op de bank zat, is het absolute hoogtepunt van mijn vakantie.”

Biertje te veel

Tot slot blikken de mannen nog even vooruit. Voor de winterstop staan er nog lastige wedstrijden tegen Heereveen, Groningen en Volendam op het programma. Toch heeft Pep vertrouwen. “Voor de winterstop moet je minimaal zeven punten pakken. FC Utrecht wil mee blijven doen voor de play-off-plekken. Dan mogen ze het in deze potjes laten zien.” Frans reageert hier nog een keer op. “Na deze wedstrijden verwacht ik acht punten, maar dat kan ook komen doordat ik hier in de all inclusive een biertje te veel op heb.”

