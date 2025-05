Pep en Frans zien ongeslagen reeks ten einde komen: ‘Derde plek is een illusie’

Het was geen succesvol weekend voor FC Utrecht. De ploeg van Ron Jans verloor met 2-0 van FC Twente. Het betekent een einde aan de langste ongeslagen reeks buitenshuis voor een Nederlandse club op het hoogste niveau. Pep en Frans nemen de wedstrijd onder de loep en kijken vooruit naar de laatste twee potjes.

“Aan alles komt een keer een einde, dus ook aan onze indrukwekkende ongeslagen reeks in uitwedstrijden”, zo opent Pep. “Dit team heeft in het afgelopen jaar een ongelooflijk knappe prestatie neergezet. Afgelopen weekend verloren we voor het eerst sinds 31 maart 2024 een uitwedstrijd in de Eredivisie. Tijdens zo’n reeks komt een verliespartij natuurlijk steeds dichterbij. Het is alleen wel erg zuur dat het precies gebeurt op het moment dat concurrent Feyenoord drie punten verspeelt. Bij een Utrechtse overwinning was de derde plek nog mogelijk, maar dat is nu een illusie.”

De verliespartij is volgens Frans vooral te wijten aan het ontbreken van Yoann Cathline en Miguel Rodríguez. “FC Utrecht had de wedstrijd in Enschede lange tijd volledig onder controle en verdedigend werd er weinig weggegeven. Het grote probleem was dat er aanvallend te weinig werd gecreëerd. Het is dit seizoen al vaker gebleken dat bij het ontbreken van onze vaste vleugelspelers veel aanvallende stootkracht verloren gaat. Cathline en Rodríguez zijn altijd dreigend als ze de bal hebben en kunnen uit het niets iets creëren. Adrian Blake en Miliano Jonathans, die afgelopen weekend speelden, kunnen datzelfde niveau slechts bij vlagen halen.”

Marc de blinde vink

Ook Pep zag dat FC Utrecht het aanvallend moeilijk had. Toch ziet hij ook een andere oorzaak van de verliespartij. “De kwalijke rol van scheidrechter Marc Nagtegaal mag zeker benoemd worden. Na afgelopen weekend moet deze arbiter zijn achternaam lekker veranderen in: blinde vink, om in vogeltermen te spreken. Een overduidelijke handsbal van Michal Sadílek in het strafschopgebied werd niet bestraft met een penalty. Daarbij was de besluiteloosheid van de volledige arbitrage bij de dubieuze 2-0 van FC Twente nog schandaliger. De grensrechter vlagde voor hinderlijk buitenspel. Vervolgens riepen de VAR-mannetjes in Zeist de scheidsrechter en grensrechter naar het scherm. Niemand van deze vier was in staat een snelle en overtuigende beslissing te nemen. Het zal me niet verbazen als deze baby’s op Moederdag eerst aan hun mama moesten vragen of ze überhaupt wel naar het voetballen mochten gaan.”

Inmiddels zijn er nog twee competitiewedstrijden te spelen. Trainer Ron Jans denkt zelf dat de derde plek is verspeeld. Pep kijkt daar precies hetzelfde naar. “Feyenoord moet nog één wedstrijd winnen en dan is het officieel klaar. De Rotterdammers spelen woensdag tegen RKC. Daar wint het Utrechtse bejaardencentrum Sabuhuis zelfs nog van. Toch moet FC Utrecht in de resterende twee wedstrijden nog alles geven. Dit team kan een clubrecord, ten aanzien van het aantal punten, verbreken. Dat betekent dat er zeker nog iets is om voor te voetballen. Daarbij zijn de komende twee wedstrijden ook nog eens stijf uitverkocht. Hopelijk kan dit team het geweldige seizoen extra glans geven door nog twee keer te winnen.”