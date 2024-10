Pep en Frans zien rood-witte trein doordenderen: ‘De club leeft weer’

FC Utrecht is niet te stoppen. De ploeg van trainer Ron Jans versloeg FC Groningen met 0-1 en won voor de zesde keer achter elkaar een wedstrijd. Dat betekent een nieuw clubrecord en een versteviging van de tweede plaats in de competitie. Pep en Frans kunnen hun geluk niet op. Ze genieten van de werklust van het team en delen zelfs complimenten uit aan technisch directeur Jordy Zuidam.

“Het publiek zag weer typisch FC Utrecht-voetbal. Een relatief snel doelpunt maken en vervolgens weinig weggeven”, zo zag Frans. “Met wat pijn en moeite werd ook deze overwinning over de streep getrokken, maar dat kan geen enkele FC Utrecht-supporter iets schelen. Onze club staat een straatlengte voor op Feyenoord, FC Twente en AZ. Inmiddels zijn we zelfs nog de enige echte concurrent van PSV. Dat kan niemand anders zeggen.”

Ervaren Brouwers

De prestaties van FC Utrecht zijn behoorlijk consistent. De opstelling was dat alleen niet. Doelman Vasilios Barkas ontbrak, vanwege ziekte, in deze wedstrijd. Pep zag de stand-in van Barkas een goede wedstrijd spelen. “Het is heerlijk om een keeper als Michael Brouwers bij de club te hebben. Het is een ervaren jongen die zijn mannetje staat als het moet. Brouwers heeft daarbij een goede uittrap. Waar Barkas geregeld ballen de tribune op schiet, hield Brouwers alles binnen de lijnen. Door dit soort prestaties neer te zetten maakt Brouwers volgend seizoen een grote kans om het stokje onder de lat over te nemen.”

FC Utrecht is inmiddels bezig aan een indrukwekkend seizoen. Volgens de broers staat het elftal als een huis. Pep analyseert hoe dit succes tot stand is gekomen. “Jordy Zuidam heeft de afgelopen jaren veel kritiek ontvangen. Heel veel supporters zagen hem vorig seizoen dan ook liever vertrekken dan blijven. Inmiddels verdient Zuidam de complimenten. We beschikken eindelijk over spelers met specifieke en individuele kwaliteiten. Yoann Cathline en Paxten Aaronson zijn voorbeelden van spelers die individueel het verschil kunnen maken. Precies deze jongens zorgen ervoor dat de club weer leeft. De Bunnikside is voor de wedstrijd tegen Heracles binnen een paar uur uitverkocht, er ging duizend man mee naar Groningen en voor de wedstrijd tegen Sparta is het stadion ook al gevuld. De club leeft weer.”

FC Barcelona

Aanstaand weekend staat er voor de Domstedelingen een nieuwe test op het programma. Feyenoord komt op bezoek in Stadion Galgenwaard en dat zal wederom een flinke kluif worden volgens Frans. “Helaas is Feyenoord precies op tijd in vorm, nadat ze met 1-5 van Go Ahead Eagles wonnen. De Rotterdammers scoorden een FC Barcelona-achtige goal en beschikken over een razendsnelle voorhoede. FC Utrecht zal het moeten hebben van de collectieve werklust. We geven weinig doelpunten weg en ook dit soort wedstrijden kan onze club met één doelpunt verschil winnen.”