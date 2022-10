Pep en Frans zien wederom een passieloos FC Utrecht: ‘De middelmaat regeert op alle fronten binnen de club’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het was weer een onaantrekkelijke zondagmiddag in de Galgenwaard. In eigen huis verloor FC Utrecht met 1-2 van AZ. De eindstand doet vermoeden dat het een gelijkopgaande wedstrijd was, maar niks was minder waar. Pep en Frans zagen een passieloos FC Utrecht waarbij zowel binnen als buiten de lijnen de middelmaat regeerde.

“Het was een heerlijke zonnige zondagmiddag. Op het veld stonden twee teams die het elkaar altijd lastig maken. Tegelijkertijd bestond ons stadsie negenhonderd jaar. De voorwaarden voor een mooie middag waren perfect”, zo begint Frans. “Helaas viel alles in de praktijk tegen. Voorafgaand aan de wedstrijd kwam Henk Kamphuis een liedje zingen. Niks ten nadele van die man, maar het is toch niet de artiest die je op zo’n unieke gelegenheid verwacht. Een paar maanden geleden stond Kensington nog op de Dom te zingen. Dat maakt indruk. FC Utrecht verzint het om een volkszanger op een negenhonderdjarig jubileum uit te nodigen. Dan snap je het niet helemaal.”

Mihai Nesu

Pep is het eens met zijn broer en was ook niet te spreken over de ode aan voormalig FC Utrecht-verdediger Mihai Nesu. De 39-jarige Roemeen liep in 2011 tijdens een training van FC Utrecht een dwarslaesie op en zit sindsdien in een rolstoel. ‘’Voorafgaand aan de wedstrijd werd er onaangekondigd een filmpje vertoond. Het filmpje was bedacht om stil te staan bij de stichting van Nesu. Niemand kreeg mee wat de boodschap was en na afloop klapten er tien mensen in de derde minuut. Geef een beetje aandacht aan dit soort momenten en maak het groot. Als je speciale gelegenheden op deze manier aanpakt, krijgt het totaal geen betekenis.”

Na het bespreken van alle organisatieproblemen wil Pep inzoomen op de wedstrijd. “Het leek zondagmiddag alsof AZ een mannetje meer had. Negentig minuten lang liepen de Utrechters achter de bal aan. De ploeg werd weggespeeld in eigen huis. Het pijnlijkste is dat we na dit weekend kunnen concluderen dat de slag met AZ heel dik is verloren. We speelden jarenlang met de Alkmaarders voor plek vier, vijf of zes. Inmiddels doet AZ tijdelijk mee om het kampioenschap en spelen wij voor plek zes, zeven en acht. De Alkmaarders zijn ons aan alle kanten voorbijgestreefd en ook FC Twente kunnen we niet meer bijbenen.”

René Hake

Frans is het eens met zijn broer en vult hem verder aan. “Dit jaar staat er op papier een betere selectie dan vorig seizoen. We hebben het spel onder René Hake vervloekt, maar nu is het nog erger. Vorig jaar stonden we rond deze tijd zesde. Nu mag je blij zijn dat we negende staan.” Pep had altijd veel vertrouwen in Henk Fraser. Toch neemt ook bij hem het vertrouwen in de oefenmeester af. “Het zegt genoeg dat na de eretreffer van Sylla de supporters treiterend begonnen te zingen: ‘Wij gaan Europa in, wij gaan Europa in’. Het is puur cynisme. Iedereen merkt dat de toeschouwers er klaar mee zijn. FC Utrecht heeft twee goals gemaakt in vijf thuiswedstrijden. We betalen jaarlijks de hoofdprijs om op de tribune te mogen zitten en dan nemen we nog niet eens iets te eten of te drinken. We krijgen in de Galgenwaard de ene na de ander slechte wedstrijd voorgeschoteld. De middelmaat regeert op alle fronten binnen de club.”

Tot slot waren er nog de beloofde prijsdaling en assortimentswijziging in de catering van het stadion. Ook die beslissingen kan je volgens Pep moeilijk serieus nemen. “Het bier is dertig eurocent in prijs gedaald. Overal stijgen de prijzen en dus ook in de Galgenwaard. Dat is begrijpelijk. Toch is ook deze actie niet serieus te nemen. De club heeft met veel bombarie beloofd iets aan de prijzen te doen. Als er dan dertig eurocent van een biertje van vijf euro afgaat, is dat een lachertje.” Tot slot reageert Frans op zijn broer. “De club moet een voorbeeld nemen aan Club Dito. Een bittergarnituur van 32 hapjes kost ongeveer negen euro. Daar staan volksmensen achter de bar. Die medewerkers willen supporters een lekkere voetbaldag bezorgen. Als je alle beslissingen en trammelant binnen de club opsomt is er op dit moment maar één conclusie: De middelmaat regeert.”

