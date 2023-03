Pep en Frans zien wederom een pijnlijke nederlaag: ‘Dan ben je het FC Utrecht-shirt niet waard’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Voor de derde keer in korte tijd heeft FC Utrecht de supporters teleurgesteld. Voor eigen publiek werd er met 1-2 verloren van Go Ahead Eagles. Pep en Frans schamen zich voor de prestaties, verbazen zich over tactische keuzes en hopen dat Jordy Zuidam eens flink de waarheid te horen krijgt.

“De middag begon nog zo indrukwekkend”, zo begint Pep. “De herdenking ten aanzien van de tramaanslag van vier jaar geleden was zeer inspirerend. Het was prachtig dat ook de supporters van Go Ahead Eagles hun steun betuigden door spandoeken mee te nemen. Onze club heeft wederom laten zien enorm verbonden te zijn met de stad. Maatschappelijk gezien is FC Utrecht de grootste van Nederland. Toch komen we voor het voetbal en dat is momenteel behoorlijk minder indrukwekkend.”

Angsthazen voetbal

Frans gaat in op de prestaties op het veld. Hij snapt nog steeds niet waarom Ruben Kluivert en Ramon Hendriks het centrale duo vormden. “Het is langzamerhand verbazingwekkend dat Tommy St. Jago niet terugkeert in de basisopstelling. Die jongen traint volop mee en is op papier de beste verdediger die de club heeft. Het loopt voor geen centimeter. Hoe kan je dan de onervaren Kluivert en Hendriks in het hart van de defensie opstellen?” Pep reageert op zijn broer. “De centrale verdedigers waren tekenend voor de onrust binnen het team. Er is geen vertrouwen en de spelers lijken overal bang voor. De supporters zitten naar angsthazen voetbal te kijken.”

Mede door de nederlaag van afgelopen weekend zijn concurrenten SC Heerenveen en NEC de Domstedelingen tot op vier punten genaderd. Pep vraagt zich dan ook af of dit FC Utrecht zich gaat plaatsen voor de play-offs. “De resultaten onder Michael Silberbauer waren in de eerste weken erg goed, maar uiteindelijk blijkt dat dit team niet zo goed is als toen werd gedacht. Het bestuur en vooral eigenaar Frans van Seumeren hebben de druk flink opgevoerd. Er is geroepen dat FC Utrecht de top vijf of zelfs de top drie zou gaan aanvallen. Dit team komt nog geeneens in de buurt van die ambitie. De achtste plaats zal zelfs een hele opgave worden.”

Met deuren smijten

Na de nederlaag tegen de huidige nummer elf van de eredivisie stormde clubeigenaar Frans van Seumeren de kleedkamer in. Frans durft dan ook de noodtoestand uit te roepen. “Van Seumeren komt bijna nooit in de kleedkamer. Sterker nog, het is in de geschiedenis pas twee keer eerder gebeurd. Het betekent dat het echt niet goed zit in de groep”. Pep vult zijn broer aan. “Het is begrijpelijk dat de grootste geldschieter de spelers wakker wil schudden. Toch rest de vraag of Van Seumeren ook op deze manier de directie aan is gevlogen? Misschien moet er in de bestuurskamer eens met deuren worden gesmeten. Het is niet gek om Jordy Zuidam de huid vol te schelden ten aanzien van het aankoopbeleid dat hij hanteert. Het is echt te makkelijk om in de huidige situatie alleen de schuld bij de spelers neer te leggen.”

Beschamend, pijnlijk en vernederend

Ondanks alle kritiek die is geuit wil Pep nog verder in gaan op de crisissituatie. “Het ergste is dat de spelers geen besef hebben wat dit met de supporters doet. De doorsnee supporter werkt zich kapot om, met zijn zoontje of dochtertje, wekelijks in het stadion te zitten. Als de spelers het dan na een beschamende nederlaag niet kunnen opbrengen om de middencirkel uit te komen en de supporters te bedanken. Dan ben je FC Utrecht-shirt niet waard. Het is beschamend, pijnlijk en vernederend om te zien dat deze spelers de trouwe aanhang absoluut niet serieus nemen.”

Weekje vrij

De komende week staat er vanwege interlandvoetbal geen wedstrijd op de planning. Desondanks kijkt Frans nog even vooruit. “Er komen twee belangrijke potjes aan. FC Volendam en FC Groningen zijn normaal formaliteiten, maar op dit moment is alles onzeker. Het is niks, het was niks en wordt niks, maar we houden wel van deze club! Het is te hopen dat de selectie al hun zonden gaat overdenken. Dan zal de Galgenwaard met smart wachten wat er tegen FC Volendam wordt voorgeschoteld.”