Pep en Frans zijn klaar met laffe trainer

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Op de tribunes was het een werkelijke vuurwerkshow afgelopen zondag in de Arnhemse Gelredome. Echter bleef het sprankelde spel hierbij uit. FC Utrecht verloor in een kansloze wedstrijd met 2-1 van Vitesse. Pep en Frans zijn er behoorlijk klaar mee en weten wie de schuldige is.

“We zijn er zo ontzettend klaar mee”, zo opent Pep. “Je speelt tegen een Vitesse dat afgelopen donderdag hun zwaarste wedstrijd van het seizoen heeft gespeeld. Die gasten zijn in die Conference League-wedstrijd echt helemaal tot het gaatje gegaan tegen Tottenham Hotspur. De selectie van Vitesse is deze week laat en vermoeid teruggekomen van dat Europese tripje en dan moeten ze daarna tegen de nummer drie van de competitie spelen. Iedereen had verwacht dat FC Utrecht er dus bovenop zou klappen, Vitesse conditioneel zou aftroeven en voor eigen publiek alle hoeken van het stadion zou laten zien. Maar het leek wel alsof onze jongens donderdag een wedstrijd hadden gespeeld. We hebben het al eerder geroepen, toen kwamen er vierhonderd negatieve reacties op, maar het is allemaal te wijten aan die laffe trainer genaamd René Hake.”

Frans stemt hiermee in. “We gaan er niet voor zitten pleiten dat die man ontslagen moet worden, maar zijn beslissingen zijn krankzinnig. Het is niet te verklaren waarom Hake een middenvelder (Van der Streek) in de spits zet en jongens zoals Dalmau, Balk en Mahi op de bank houdt. Dat zijn stuk voor stuk betere spelers op die positie. Het meest gekke is nog dat in het verloop van de wedstrijd Douvikas alsnog het veld inkomt. Hij is geblesseerd of niet. Dus breng hem dan helemaal niet in of laat hem beginnen in de basisopstelling. Nu speelde die jongen een verloren wedstrijd.”

Pep reageert weer op zijn broer. “Er zijn wel meer beslissingen vreemd. Het centrale duo Benamar en Janssen bakte er niks van en ook Sylla en Boussaid mochten starten. Die waren weer net zo slecht als dat we van ze gewend zijn. Het is triest om te beseffen, maar je hebt maar anderhalve kans gecreëerd. Een schot van Ramselaar en een kinderlijkkopballetje van Janssen.” Frans reageert hier weer op. “Het meest schrijnende was nog dat er tien minuten extra tijd bijkwamen en dat je dus nog verplicht tien minuten langer naar de bende van ellende moesten kijken.”

Verkeersregelaar Janssen

Frans gaat verder in op de prestaties van de verdedigers. “Benamar was denk ik de slechtste van allemaal, die bakte er echt helemaal niks van. Hij heeft misschien één duel gewonnen. Hij kan gewoon het niveau niet aan. Als Janssen dan ook door het ijs zakt, blijft er weinig verdedigende kwaliteit meer over in het team.”

Pep reageert. “Janssen heeft vier honderdprocent kansen weggeven aan Vitesse. Je ziet al weken dat Janssen het niveau niet meer aankan. Hij is te langzaam en begint nu ook echt steken te laten vallen. Deze week stond hij naast zijn persoonlijke fouten ook nog de hele wedstrijd als een verkeersregelaar met zijn handen te zwaaien en iedereen de schuld te geven. Dat is zeer onprofessioneel. Het is nu wel duidelijk geworden dat je zonder jongens zoals Van der Hoorn en St Jago veel te kwetsbaar bent achterin. Helaas zijn beiden voorlopig nog wel even uit de roulatie en daarom moet je in de winterstop eens naar defensieve versterkingen gaan kijken.”

Hake moet lekker wat anders gaan doen

De mannen verafschuwen het vertoonde spel en Pep trekt een conclusie. “Het spel was niet opeens zo slecht afgelopen zondag. Dat is al weken het geval. Alleen hebben de goede resultaten het slechte voetbal verbloemd. Nu speel je een keer niet thuis tegen de nummer laatst van de competitie en dan zie hoe zwak, matig en slecht het spel is.” Frans is het eens met zijn broer. “Het meest zure is nog dat je Vitesse deze week op zeven punten achterstand had kunnen zetten. Nu zijn ze er drie ingelopen en moet je weer naar beneden gaan kijken.”

Pep is er wel klaar mee voor deze week, maar wil nog reageren op de randzaken van afgelopen zondag. “Ondanks het slechte spel was het wel weer een enerverende dag. Er gebeurde weer van alles. Het leek tijdens de wedstrijd alsof er alvast oud en nieuw werd gevierd en na de wedstrijd voerde de ME nog een paar charges uit. Voor de club is het allemaal niet goed dat dit is gebeurd, maar op dat moment heeft al het vuurwerk de spelers wel wakkergeschud. Die supporters waren ook teleurgesteld en snapten ook niet waar ze naar zaten te kijken. Het ergste was dan ook dat onze aanvoerder Willem Janssen na afloop stelde dat vuurwerk op het veld gooien niet normaal is. Weet je wat niet normaal is? Dat ik een hele dag onderweg ben geweest om naar zo’n slechte wedstrijd te kijken! Ik heb dan ook meteen één ding besloten. We hadden het vorige week over een spandoek dat Frans en ik zouden gaan ophangen. Ik heb dus een groot wit laken gekocht, maar het woord ‘kampioen’ gaan we er echt niet meer opschrijven. Er is wel een nieuwe tekst bedacht. ‘Citroen citroen Hake moet lekker wat anders gaan doen’.”

Hans de Worstenman

Ondanks de frustraties na de nederlaag willen de mannen tot slot nog wel stilstaan bij een ander incident van afgelopen week. Hans ‘de Worstenman’ is namelijk na de wedstrijd tegen SC Heerenveen in het stadion hard onderuit gegaan. “De beste man loopt al sinds mensenheugenis over de trappen van de Galgenwaard om mensen te voorzien van warme broodjes”, zo vervolgt Pep.

Frans reageert nog één keer. “Afschuwelijk voor die man dat dit gebeurt. Als ik Hans voor me zie hoor ik de woorden: ‘Wors warremu wors’ in mijn hoofd voorbijkomen. Dat schreeuwt hij altijd door het stadion.” Pep reageert tot slot weer. “Wij zijn Hans de Worstenman één keer buiten het stadion tegengekomen. Dit was toen wij nog in de zaal voetbalden. De beste man was onze scheidsrechter. We gingen voor de wedstrijd met hem op de foto en maakten een leuk praatje. Hij genoot dusdanig van die erkenning dat de worstenman vervolgens alles in ons voordeel floot. Nu is hij onlangs hard gevallen en heeft hij daarbij enkele ribben gebroken. Wij wensen Hans dan ook een spoedig herstel en hopen dat wij snel weer een warrume wors bij hem kunnen kopen.”