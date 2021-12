Pep en Frans zoeken een nieuwe keeperstrainer

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Vorige week pakte FC Utrecht nog de volle buit in de eigen Galgenwaard, maar deze week ziet de wereld er heel anders uit. In Eindhoven verloor FC Utrecht met ruime cijfers van PSV. Doelman Maarten Paes zag er bij de tegendoelpunten niet goed uit. Pep en Frans zien al langer dat de keepers van FC Utrecht geen vooruitgang tonen en houden keeperstrainer Stefan Postma hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast kwam er een opvallende uitspraak van voetballer Youness Mokhtar naar buiten die volgens de mannen als onzin bestempeld mag worden.

“Na de wedstrijd van afgelopen zaterdag heb ik meteen een coronatest gedaan. Ik werd rond zeven uur spontaan zweterig en kotsmisselijk”, zo begint Pep. “Tuurlijk verwacht je niet dat FC Utrecht tegen PSV een overwinning binnensleept, maar op deze manier verliezen is heel zuur.” Frans reageert op zijn broer. “Deze week kan je Paes het verlies wel aanrekenen, maar toch is hij niet de schuldige. FC Utrecht heeft al veel langer keepersproblemen. We hebben namelijk een keeperstrainer die niet één keeper ontwikkelt. Hoeveel keepers heeft deze keeperstrainer beter gemaakt? Spelers zoals Robin Ruiter en Nick Marsman zijn onder zijn bewind alleen maar slechter geworden en er kwam deze week ook een lachwekkend filmpje van, de door Postma getrainde, oud-FC Utrecht-doelman David Jensen voorbij. Die gaf op Sinterklaasavond een doelpuntje cadeau aan de tegenstander. Daarbij komt nog eens dat keeperstrainer Postma onze Michel Vorm niet wilde toevoegen aan de selectie. Hij was namelijk bang dat Vorm na een seizoen zou stoppen en dan zijn baan als keeperstrainer zou innemen.”

Pep is het eens met zijn broer en vult hem aan. “Postma schijnt wel goed te zijn in het uitdenken van doodspelmomenten. Dat zie je ook terug, want FC Utrecht is de ploeg die het meest scoort uit standaardsituaties. De beste oplossing is om hier een aparte functie van te maken waar Postma verantwoordelijk voor wordt. Dan kan de club lekker op zoek naar een nieuwe keeperstrainer van buitenaf. Kijk bijvoorbeeld naar een Sparta of een Willem II. Daar presteren de keepers al langere tijd goed.”

Opmaken voor de play-offs

Ondanks de fouten van Maarten Paes, die FC Utrecht de kop kostten, vond Pep het spel wel hoopvol. “De eerste helft werd er niet slecht gespeeld. FC Utrecht speelde aardig mee, maar uiteindelijk krijg je in de eerste helft twee onnodige goals tegen en net na rust vliegt er nog één in. Dan weet je dat het klaar is. Daarbij moet ook niet vergeten worden dat PSV een goede ploeg heeft. Deze week deed Cody Gakpo weer bij hen mee. Dat zijn spelers waar de hele Utrecht-defensie zijn handen vol aan heeft.”

Frans reageert op zijn broer. “Uiteindelijk is na dit weekend wel bevestigd dat de vierde plek het hoogst haalbare is en dat FC Utrecht zich langzaamaan al mag gaan opmaken voor de play-offs. Vitesse en AZ zitten met de hete adem in de nek te hijgen en FC Utrecht kan weinig misstappen meer veroorloven om deze plek vast te houden. Dat gaat dan ook een grote uitdaging worden.”

Zorgen

Ondanks dat de mannen een verlies tegen PSV wel kunnen accepteren, maakt Pep zich wel zorgen over het functioneren van enkele spelers. Spits Douvikas laat volgens hem namelijk wel wat steken vallen. “Dat Griekse jochie werkt heel erg hard hoor, maar hij is te ongelukkig in zijn aannames en hij komt veel te weinig in de scoringspositie. Gedurende de wedstrijd tegen PSV begon je je gewoon af te vragen of Douvikas wel wist dat hij als spits mag scoren.”

Frans reageert. “Douvikas presteert de laatste weken wat minder, maar het komt vooral door het gebrek aan goede voorzetten of steekpasses. Er is geen speler op te noemen die op dit moment Douvikas in stelling weet te brengen. Onze Griekse bordengooier moet, net als ik, iets minder hard werken en meer in die zestien gaan rondzwerven. Door dat harde werken mist hij bij het afronden vaak de koelbloedigheid en scherpte om de bal erin te schieten. Dat moet gaan veranderen, want het is wel zorgelijk dat het jongens zoals Ramselaar, Maher en uiteindelijk ook Douvikas niet lukt om stabiel te presteren. De pieken zijn hoog, maar de dalen wel te diep. Iedereen snapt dat die jongens niet in hun eentje PSV kunnen verslaan, maar in wedstrijden tegen Cambuur of Heracles mag je toch wel verwachten dat zij de ploeg op sleeptouw nemen. Douvikas is een Grieks international dan mag je toch het verschil tegen Cambuur wel maken?”

Pep vult zijn broer aan: “We weten dat die jongen pas een half jaar bij FC Utrecht speelt, maar hij moet egoïstischer worden. Nu geeft hij vaak nog ballen af, terwijl hij ze zelf binnen moet schieten. Denk bijvoorbeeld aan vorige week. Een echte spits eist een penalty op en ramt hem binnen. Nu miste Gustafson de strafschop tegen Heracles, maar als Douvikas iets mannelijker wordt, voorkom je dit soort momenten.”

Discriminatie bij FC Utrecht

Naast het feit dat FC Utrecht na dit voetbalweekend met lege handen stond, kwam er nog meer slecht nieuws naar buiten. Volgens Youness Mokhtar zouden veel voetbalclubs in de eredivisie Marokkaanse voetballers discrimineren. Aanleiding hiervoor was het feit dat Mokhtar zichzelf bij veel clubs, waaronder (Jong) FC Utrecht, heeft aangeboden maar telkens werd afgewezen. Pep neemt het voor zijn club op en kan de uitspraken van de voetballer niet verdragen. “Het is toch ongelofelijk dat deze jongen dit soort onzin over ons cluppie uitkraamt. Je kan je afvragen of Mokhtar überhaupt wel weet hoeveel jongens van buitenlandse afkomst hier spelen of hebben gespeeld. Er is zelfs op aandringen van oud-FC Utrecht-spelers Nacer Barazite en Yassin Ayoub ooit een gebedsruimte gemaakt voor de islamitische selectiespelers. Er is maar één reden waarom Mokhtar hier niet wordt aangenomen en dat is omdat hij niet goed genoeg is.”

Tot slot vult Frans zijn broer nog eenmaal aan. “Mokhtar is een speler die overal is geweest en het een jaartje leuk heeft gedaan bij PEC Zwolle, maar de laatste paar seizoenen is er niks meer van hem over. Met dit soort uitspraken probeert zo’n jongen lekker makkelijk te scoren bij het grote publiek, maar als er nou ergens niet gediscrimineerd wordt, is het binnen een professioneel voetbalteam. Voetbalclubs hebben maar twee belangen. Wedstrijden winnen en geld verdienen. Als dat met een volledig Marokkaans elftal is, is er niemand die dat afkeurt. Dit soort jongens zijn zelf niet meer goed genoeg voor het professionele voetbal en zoeken naar excuses. Al zou hij stiekem toch wel bij FC Utrecht passen, want hier kennen we alleen maar buitenspelers die geen goede voorzet kunnen geven.”