Pep en Frans zoeken scorende spits: ‘Jans zoekt naar juiste formule’

Het was een week vol overwinningen voor FC Utrecht. Op donderdag wonnen de Domstedelingen in de beker van FC Lisse en op zondag werd Sparta in de competitie verslagen. Pep en Frans hebben een heerlijke week gehad, genoten van een avondje Lisse en hopen op een scorende spits.

“Ondanks dat het voetbal nog niet geweldig is, was het wel een lekkere voetbalweek”, zo begint Pep. “Er zijn weinig mensen die staan te popelen om op een donderdagavond uit het werk naar Lisse af te reizen en daar een matige pot voetbal te aanschouwen. Toch had het deze bekeravond zijn charmes. Zo’n vierhonderd man ging mee naar de Bollenstreek, waar een smal houten tribunetje op ons stond te wachten. Het was absoluut geen hoogstaande wedstrijd. FC Utrecht speelde met het idee om weinig energie te verspelen en wilde op de automatische piloot doorbekeren. Het resultaat was een typisch sober doordeweeks bekerpotje, maar wel eentje die wederom resultaat heeft opgeleverd.”

Min de derde man

Door de overwinning ziet Frans dat FC Utrecht de weg naar boven verder heeft ingeslagen. “Met één wedstrijd minder gespeeld bedraagt de afstand tot koploper PSV slechts vijf punten. Uiteraard is onze club geen titelkandidaat, maar op een gegeven moment zijn de positieve prestaties geen geluk meer. Dit team heeft geen geheim wapen. Er staat simpelweg een team dat voor iedere meter knokt en over een hele solide achterhoede beschikt. Tegelijkertijd kampt dit team nog steeds met hetzelfde probleem als vorig seizoen. We maken weinig goals en beschikken niet over een scorende spits. De overwinningen komen tot stand via een inmiddels bekend recept: niet goed voetballen, keihard knokken en uiteindelijk winnen.”

Ook Pep ziet dat trainer Ron Jans in dubio zit. “Deze week speelde Noah Ohio in de punt, mocht Anthony Descotte invallen en was David Min de derde man. Twee weken geleden was deze volgorde nog compleet anders. Het toont aan dat Jans in de voorhoede zoekt naar de juiste formule.”

Verschillende smaken

Ondanks het ontbreken van een scorende spits rijgt FC Utrecht de overwinningen wel aan elkaar. Frans denkt dat het vooral komt door het brede assortiment aan spelers waar de club over beschikt. “Het gebrek aan doelpunten wordt vooral gecompenseerd door de verdedigende stabiliteit. Mike van der Hoorn en Nick Viergever spelen met veel meer vertrouwen dan afgelopen seizoen. Tegelijkertijd is er een luxeprobleem als het gaat om de middenvelders. Oscar Fraulo is vorige week uitgeroepen tot het talent van de maand in de Eredivisie, maar in de wedstrijd tegen Sparta zat hij gewoon op de bank. Met Jens Toornstra, Victor Jensen, Can Bozdoğan en Paxten Aaronson kan de technische staf uit heel erg veel smaken kiezen. Na vele jaren van gemiste ‘buitenkansjes’ is het alleen maar mooi om te zien dat we een brede en kwalitatief goede selectie hebben staan.”