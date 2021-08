Poll: Wat vind jij van het nieuwe thuisshirt van FC Utrecht?

FC Utrecht presenteerde eerder deze week de nieuwe tenues van de spelers. De meningen over met name het thuisshirt lopen – zoals eigenlijk elk seizoen – sterk uiteen. Dit keer lijkt de discussie vooral te gaan over de kleurstelling. Aankomend seizoen wordt er namelijk volledig in het rood gespeeld, en niet in het rood-wit.

Sommigen zien de keuze om het thuisshirt helemaal rood te maken als traditiebreuk. Een woordvoerder van FC Utrecht zegt echter dat de spelers in de jaren ’70 en ’80 nagenoeg alle seizoenen een thuisshirt droegen waarop rood de boventoon voerde. “Dus van een traditiebreuk is geen sprake”, aldus de woordvoerder.

Vanuit sommige hoeken wordt gesuggereerd dat hoofdsponsor T-Mobile een vinger in de pap had tijdens het ontwerpen van het thuisshirt. Dit wordt echter door FC Utrecht ontkend. “Het was geen eis van de hoofdsponsor, daarbij staat onze hoofdsponsor nu niet op een egaal vlak, of egale kleur. Zoals je ziet is er een diagonaal in het shirt”, zegt de woordvoerder van FC Utrecht.

DUIC is benieuwd wat de lezers van het nieuwe thuisshirt van FC Utrecht vinden.

