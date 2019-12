Stellingen over Utrechts nieuws in 2019: eens of oneens?

In ‘Stelling nemen’ leggen we een aantal stellingen aan onze lezers voor. Het antwoord is simpel: eens of oneens. Voor het einde van het jaar kijken we nog eens terug op een aantal onderwerpen. Uiteraard kan er in de reacties een uitgebreidere discussie plaatsvinden of kan er via de link naar het bericht in kwestie worden gegaan waar ook een reactiemogelijkheid is.

Het jaar 2019 zal hoe dan ook de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van de tramaanslag. De enige verdachte werd na een klopjacht aan het einde van die zwarte dag opgepakt en moet zich nu verantwoorden voor de rechter. Hij wil echter steeds niet naar de rechtbank komen – tot woede van nabestaanden. De rechter heeft hem daarom tweemaal verplicht (waarvan 1 keer succesvol) aanwezig te zijn in de rechtszaal tijdens de voorbereidende zittingen.

Gokmen T. moet verplicht aanwezig zijn in de rechtszaal tijdens zijn proces

De veelbesproken herinrichting van het Vredenburgplein heeft langer geduurd dan verwacht: in plaats van 3 maanden werden het er 15. Het uit een half miljoen graniettegels bestaande mozaïek is slecht zichtbaar en blijkt erg snel vuil te worden. De volledige herinrichting heeft 2,1 miljoen euro gekost.

De herinrichting van het Vredenburgplein is gelukt

Begin november werd bekend dat de bejaarde bewoners in De Keizershof moesten verhuizen omdat er een conflict was ontstaan tussen de zorgaanbieder en de vastgoedinvesteerder. Wat kunnen we doen om situaties zoals in zorgflat De Keizershof te voorkomen? Werd vervolgens de vraag in politiek Utrecht. Het verhuizen van oude bewoners van een zorgflat zorgde voor veel ophef. Ook de gemeente Utrecht betreurt de ontstane situatie en zegt in gesprek te gaan met de minister en zijn ambtenaren.

De gemeente Utrecht moet meer doen om oudere bewoners te beschermen tegen gedwongen verhuizingen

Het is een steeds terugkerende vraag voor de burgemeester: wanneer geldt het demonstratierecht en wanneer komt de openbare orde in het geding. Het afgelopen jaar werd in Utrecht volop gedemonstreerd, werden straten afgesloten en kwam het openbaar vervoer plat te liggen.

De burgemeester moet strenger optreden tegen demonstraties

De Ping Pong Club, een zelftapwand of een rumclub: er zijn nieuwe bijzondere horecazaken bijgekomen in de stad. Toch is er ook de kritiek, er zou veel dezelfde soort horeca bijkomen in de stad en maar weinig vernieuwende initiatieven.

Utrecht heeft behoefte aan meer bijzondere horecagelegenheden

Een beeldentuin op de Croeselaan met de Argentijnse revolutionair Che Guevara en de Romeinse generaal Julius Caesar zorgde voor veel discussie. Er kwam zelfs een informatiebord bij het beeld: “Belangrijk is om vast te stellen dat het hier niet om een monument voor Che Guevara gaat, maar om een beeltenis van een straatartiest die Che Guevara uitbeeldt. Het is niet de intentie van de kunstenaar om Guevara te eren.”

Er mogen geen verwijzingen in de stad zijn naar omstreden personen als Guevara

Daar ging ‘ie dan. De Uithoflijn kan na veel pijn en moeite vele passagiers naar het Utrecht Science Park brengen, maar al snel zal blijken dat ook de tram niet voldoende plek biedt aan de reizigersgroei. Er wordt daarom al gesproken over een uitbreiding door de binnenstad.

Er zou nu gelijk moeten worden geïnvesteerd in een route van de tram door de stad

Kunnen de Utrechtse fietspaden de drukte nog aan? We schreven erover in april dit jaar. De conclusie is dat het voorlopig goed gaat, maar de komst van nog meer fietsers levert problemen op. Het is een uitdaging, zeggen ook de beleidsmakers in de stad.

Het is te druk op de Utrechtse fietspaden

Het parcours is bekend en het circus komt eraan. De Vuelta is de derde grote wielerronde in Utrecht, maar er is ook veel kritiek op de komst van de wedstrijd. Zo zou het niet duurzaam zijn en maar een kleine groep Utrechters gaan genieten van de wedstrijd.

Het is goed dat er wordt geïnvesteerd in de Vuelta

Er werden 21 mensen gearresteerd bij de ontruiming van de kraakpanden aan de Burgemeester Reigerstraat in Utrecht. De gebouwen op nummers 48-53 staan al geruime tijd leeg en werden ook al eerder gekraakt. Aanwezige omwonenden uitten dan ook sympathie voor de kraakactie, omdat de panden al ‘zo lang verkrotten’.

Het is te begrijpen dat krakers aandacht vragen voor de leegstand in de Burgemeester Reigerstraat

Koningsnacht en -dag zag er dit jaar iets anders uit dan andere jaren. Op een aantal grote pleinen waren geen evenementen, omdat het voor sommige horecaondernemers door de gemeentelijke regelgeving niet meer rendabel zou zijn. Toch waren er veel ondernemers met feestjes en was er nog genoeg te doen. Werden de feesten op de pleinen gemist?

Koningsnacht en Koningsdag in de stad was dit jaar minder leuk dan andere jaren

Met een nieuwe woonvisie en een stadsakkoord wordt de woningmarkt de komende jaren flink aangepakt. De kern van de nieuwe visie is meer en sneller woningen bouwen. Wijken moeten daarnaast meer gemengd worden door een gevarieerd aanbod.

Het is goed om sociale huurwoningen te slopen in wijken met een overschot en in andere wijken op te bouwen

De gemeente heeft een nieuw voorstel voor het Nieuwe Zandpad gemaakt. Het college wil kleiner starten, meer handhaving inzetten, zoveel mogelijk leegstand voorkomen en plek geven aan sekswerkers die via internet hun klanten werven. Ook komt er een sluitingstijd.

De gemeente moet blijven streven naar Het Nieuwe Zandpad

In Utrecht zijn drie extra flitspalen geplaatst om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. Twee in Kanaleneiland en één in Overvecht. De flitspalen moeten hard rijden en door rood rijden tegengaan.

Er zouden meer flitspalen moeten komen in Utrecht

De Catharinakerk aan de Lange Nieuwstraat werd tegen alle verwachtingen in toch niet verkocht. Dat besloot de Utrechtse aartsbisschop Wim Eijk. Om financieel gezonder te worden is het bestuur op zoek naar aanvullende fondsen.

Het is een goede zaak dat de Catharijnekerk een kerk blijft

Een 15-jarige jongen werd dit jaar aangereden op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht, toen hij een maaltijd aan het bezorgen was. De maaltijdbezorger overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens vakbond FNV is maaltijden bezorgen ongeschikt werk voor minderjarigen. “Wij scharen dit onder gevaarlijk werk.”

Maaltijden bezorgen in Utrecht is te gevaarlijk werk voor kinderen

