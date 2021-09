Tegen FC Twente zagen wij een heel ander FC Utrecht dan tegen Feyenoord. Ondanks de twee weken betrekkelijke rust, is het niet gelukt de spelers scherp te krijgen. En we waren voor aanvang nog wel zo overtuigd dat dit FC Twente te pakken zou zijn.

Twente heeft slechts één punt uit drie wedstrijden en een, onder andere door corona, gehavend elftal. De eerste helft was slap en niet heel erg aantrekkelijk. Kansjes voor FC Utrecht waren er wel maar verder bakten de spelers er weinig van. Was er soms druk omdat onbewust de koppositie in beeld kwam?

Douvikas ramde de kruising bijna doormidden met een fabuleus schot. Dat was voor ons het hoogtepunt van de wedstrijd. Natuurlijk zijn er altijd wedstrijden die het aanzien niet waard zijn en gelukkig heb ik de uitwedstrijd tegen FC Groningen niet gezien. Dat bleek volgens kenners namelijk een draak van een duel, slechter zelfs dat de wedstrijd tegen FC Twente.

Mes

Het opladen tegen de op papier mindere clubs is klaarblijkelijk een probleem en dat is zorgelijk als FC Utrecht wil groeien. Opladen tegen clubs als Ajax en Feyenoord gaat meestal wel en die duels eindigen dan ook met wisselend succes. Het mes tussen tanden zal ik maar zeggen. De passie en strijd springt er in die wedstrijden meestal vanaf.

Zo ook bij Maher tegen FC Twente. Wat was er met hem aan de hand? Hij reageerde supergeïrriteerd en opstandig tegen zijn tegenstander en dat kwam zijn spel niet ten goede.

We zijn nu vier wedstrijden onderweg en FC Utrecht heeft zeven punten. Op zich prima, maar als je als club een volgende sportieve stap wil maken, dan dienen wedstrijden zoals tegen FC Groningen en FC Twente gewonnen te worden. De zaadpotjes leveren geen overwinning op. Het blijkt al 52 jaar een immer terugkerend verschijnsel bij FC Utrecht. Stijgen tot grote hoogtes en dalen tot diepe zeeën.

RKC

Aanstaande zaterdag speelt FC Utrecht om 21.00 uur weer een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Het doet mij denken aan het lied ‘Still The Same’ van Bob Seger. We weten niet beter. Hopelijk zal er structureel verandering inkomen en laten we RKC Waalwijk zien wie de baas is in de Galgenwaard. Geen genade.

Een week later volgt PEC Zwolle, wederom om 21.00 uur in de Galgenwaard. Zes punten met aantrekkelijk en passievol voetbal? We zouden dan zo maar in de top drie kunnen belanden. Laat Feyenoord geen uitzondering zijn maar de nieuwe sportieve maat. Dan ligt na de wedstrijd tegen PEC Zwolle wellicht een zeer grote verrassing in het verschiet!