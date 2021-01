Utrechtse kunstenaars in ’t nauw

Utrecht kent vele kunstenaars. Kunstkenner en auteur Marcel Gieling heeft jarenlang een kunsthandel gehad in Utrecht en schrijft voor DUIC over kunst en kunstenaars in Utrecht.

Het gaat niet goed met de beeldend kunstenaars in Utrecht. Exposities worden afgelast en galeries zijn gesloten. Gesubsidieerde instellingen als musea zullen zich wel redden, maar voor galeries en zelfstandige kunstenaars ligt dit aanzienlijk moeilijker. Hoe voorzien zij in hun in levensonderhoud nu hun inkomsten zijn verdwenen?

Laat ik vooropstellen dat de kunstwereld natuurlijk niet de enige beroepsgroep is die is getroffen door de pandemie en de opgelegde lockdown. Maar toch! Ook voor de beeldend kunstenaars geldt, dat zij, net als alle kleine zelfstandigen, hun vaste lasten moeten betalen. Denk daarbij aan atelier- en materiaalkosten terwijl de galeries waar zij hun kunst zouden kunnen verkopen gesloten zijn.

Gelukkig is er internet en kunnen kunstenaars via hun eigen websites nog enige omzet genereren. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor galeries en kunsthandels, maar de vijver waarin zij vissen is groot en daardoor de omzet gering.

Art Utrecht

Kort voor de lockdown in december mocht Art Utrecht, het platform voor beeldende kunst in Utrecht waarin musea, galeries en kunstenaars zijn verenigd, gebruikmaken van de voormalige Broese-boekhandel op de Stadhuisbrug. Kunstenaars en galeries stelden er werk tentoon. Daarnaast in de voormalige bibliotheek presenteerde Genootschap Kunstliefde de tentoonstelling UtrechtDownUnder. Beide evenementen werden tot grote teleurstelling van de kunstenaars voortijdig gesloten.

Ook de jaarlijkse atelierroute die in het voorjaar zou worden gehouden en werd verschoven naar oktober, maar uiteindelijk afgesteld betekende een gevoelige aderlating qua inkomen voor de kunstenaars. Tijdens de altijd drukbezochte atelierroute staan de deuren van de kunstenaars wijd open en kunnen bezoekers kennismaken met de kunstenaar en zijn of haar werk. Voor de kunstenaars is de atelierroute een gunstig moment om werk te verkopen.

Rondje

Een rondje langs verschillende kunstenaars en galeries levert geen rooskleurig toekomstbeeld op. Veel bijbanen die kunstenaars hadden, zijn komen te vervallen en geld lenen van familie is vaak de enige oplossing om de vaste lasten te blijven betalen.

Voor de gedwongen sluiting van de galeries is het beeld al niet veel beter. Het ziet er niet naar uit dat de door de overheid gestelde beperkingen snel worden opgeheven. Organisatoren van kunstbeurzen, die veel publiek trekken durven geen locaties te reserveren, want niemand weet hoelang de huidige situatie nog gaat duren.

Kommer en kwel alom. Beeldend Utrecht zal nog even de bekende broekriem moeten blijven aanhalen. Gelukkig zijn kunstenaars over creatief en vinden ze manieren om via een omweg in hun inkomen te voorzien. Ik wens ze veel succes.