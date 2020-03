Vecht en maak ons trots, Braveheart!

Hoe simpel en doeltreffend kan een spandoek zijn? Aan de Zuid-tribune hing een vlag met daarop de tekst: “Vecht en maak ons trots!”

Afgelopen zondag zagen wij er niets van en FC Utrecht moest zich in amper drie dagen na het debacle in Waalwijk weer oprichten. Wij gingen zoals altijd eerst naar de Heksenketel – het onderkomen van True Support. Daar troffen we een aantal oude bekenden. De mannen van de meereisgroep van de politie Utrecht. Jarenlang hebben zij de FC Utrechtsupporters in het vizier gehouden (en soms ook wel eens wat door de vingers gezien). Inmiddels zijn een aantal van hen met pensioen en weer anderen hebben ander werk. Ik heb het ze wel eens lastig gemaakt, maar de handdrukken waren gemeend.

Het stadion was uitverkocht en de opkomst spectaculair. FC Utrecht speelde een prima eerste helft, creëerde kansen en speelde vooral met het hart. In de 33e minuut was het Sander van de Streek die de 1-0 maakte. Niet veel later viel Bahebeck weer uit. De man van glas. Laat ik er verder maar over zwijgen.

In de tweede helft bleef Utrecht fier overeind. Hartstochtelijk gesteund door het publiek. Ajax had af en toe een kans, maar Jeroen Zoet hield zijn doel schoon. 25 minuten voor tijd besloot Bjorn Kuipers de bal op de stip te leggen nadat Van de Streek werd gevloerd door Alvarez.

De specialist Simon Gustafson faalde niet en de Galgenwaard explodeerde! De finale in zicht. De 3-0 hing zelfs eerder in de lucht dan de aansluitingstreffer. Sean Klaiber maakte een onnodige fout en kreeg daarvoor een gele kaart. Het betekende dat de finale aan hem voorbijgaat.

Het was gedaan. We gaan naar Rotterdam. En als je dan ziet wat een passie van de tribunes afspat, dan weet ik genoeg. FC Utrecht is als Braveheart. Als we ervoor vechten kunnen we alles aan. Dit is hopelijk de ommekeer. Te beginnen met zondag Sparta thuis, ook weer om 12.15 uur.

En zoals in mijn vorige column was te lezen: ik hoop dat het ventje met zijn oranje jas op de tribune bij RKC zijn droom mee mag maken van de bekerfinale. Samen met 16.000 andere FC Utrechtsupporters! Zijn kaartje zal ik betalen een mail naar de redactie is voldoende!

Go for it Braveheart!