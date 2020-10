Voorkom onnodige (zelf)isolatie door coronamaatregelen

COSBO behartigt de belangen van ouderen in de stad Utrecht. Directeur Martina van den Dool zal op deze plek een keer per maand een column schrijven over wat ze meemaakt.

Het kabinet heeft onlangs weer een aantal strengere maatregelen genomen om het stijgend aantal coronagevallen in te dammen. Maar het is niet zo dat er sprake is van een bijna volledig stilleggen van het dagelijks leven (lockdown). In het voorjaar werden 70-plussers nog specifiek aangesproken om zichzelf extra te beschermen en dus vooral thuis te blijven zonder bezoek. Dat deden de meesten dan ook of anders was het wel de familie die erop aandrong vooral niet naar buiten te gaan.

In mijn contacten met zorg- en hulpverleners in de wijken werd duidelijk dat dit leidde tot nieuwe gezondheidsklachten bij sommigen. Mensen weten vaak niet wat gebrek aan beweging, vitamine D of vaste structuur met ze kan doen. “Zelfs 80-plussers die voorheen vrij kwiek waren en actief meededen in het buurtcentrum, zag ik na die tijd ineens met een rollator lopen”, vertelde een bezorgde sociaal makelaar.

Ouderenorganisatie COSBO Stad Utrecht zette in augustus/september een onderzoek uit onder de 70-plussers om te peilen hoe die zouden omgaan met eventuele nieuwe maatregelen. Daaruit werd duidelijk dat de meeste ouderen zich behoorlijk kunnen aanpassen aan deze situatie, al is er zeker ook een deel dat meer eenzaamheid is gaan ervaren. Twee punten springen er toch uit als men te maken zou krijgen met nieuwe maatregelen (die nu werkelijkheid zijn geworden): men wil graag meer in beweging zijn en het sociaal contact moet behouden blijven.

Gelukkig maken de huidige maatregelen dat zeker mogelijk, mits iedereen zich blijft houden aan die hoofdregels als afstand houden, mondkapjes dragen en handen wassen. Toch weten we ook dat nog (te) veel oudere mensen nauwelijks de deur meer uit gaan, anderen vermijden sowieso de winkels, en ook durft niet iedereen meer in de bus te stappen. Vanuit COSBO hebben wij ook bij de gemeente en andere instanties aangedrongen op heldere voorlichting en uitleg, ook in verschillende talen. De versnippering in taken en verantwoordelijkheden, ook als het gaat om informatie naar burgers, maken dat het vaak te lang duurt voor er echt actie volgt.

Buurtbewoners en zorg- en hulpverleners doen overigens erg hun best deze mensen toch te bereiken en helpen, zoals ik ook eerder dit jaar al schreef. Iedereen kan de verantwoordelijkheid nemen om wat extra aandacht te besteden aan mensen die niet zo goed weten wat wel en niet kan. Met een goede uitleg over de maatregelen, die niemand verbieden om contacten te onderhouden of er regelmatig even uit te gaan, help je onnodige (zelf)isolatie te voorkomen.

Martina van den Dool

Belangenbehartiger COSBO Stad Utrecht