Week van de waarheid breekt aan voor Pep en Frans: ‘Er is meer sfeer nodig in het stadion’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

De laatste wedstrijd van het eredivisieseizoen is gespeeld. In eigen huis wist Tasos Douvikas zich te kronen tot topscorer van de competitie en won FC Utrecht uiteindelijk met 3-2 van FC Emmen. Pep en Frans zijn trots op de Griekse superspits en roepen de supporters op om achter de club te gaan staan tijdens de play-offs.

‘Een prima uitslag, een vermakelijke wedstrijd en Mike van der Hoorn die de volgende wedstrijd is geschorst. Wat wil een supporter nog meer?’, zo opent Pep. ‘Zondagmiddag stond er eindelijk een collectief strijdend FC Utrecht op het veld. De spelers wilden snel naar voren voetballen en met zijn allen Tasos Douvikas topscorer maken. Alle spelers gunden die jongen de bal en hoopte dat hij er zoveel mogelijk binnen kon schieten. Dit team is in de laatste weken enorm naar elkaar toegegroeid. Dat biedt hoop voor de nacompetitie.’

Frans wil verder ingaan op de indrukwekkende prestaties van de Griekse spits. ‘Douvikas is topscorer van Nederland geworden en daarmee de meer dan terechte winnaar van de David Di Tommaso Trofee. Het is alleen jammer dat hij de topscorerstitel moet delen met Xavi Simons van PSV. Douvikas heeft dit seizoen nog relatief veel mogelijkheden gemist. Het benutte van een kansje hier en een penalty’tje daar, had alleen hem de eeuwige roem gegeven. Dat was nog specialer geweest. Desondanks mag iedereen binnen de club apetrots zijn.’

Kluivert, St. Jago of Sagnan?

Waar Douvikas is warmgedraaid voor de nacompetitie weet Mike van der Hoorn al zeker dat hij in de thuiswedstrijd tegen Sparta niet meedoet. De centrale verdediger pakte een rode kaart en Frans verwacht problemen. ‘Het was een enorm domme overtreding en een terechte rode kaart. Waarom gaat een verdediger op die plek van het veld als een kip zonder kop een duel in? De schorsing van Van der Hoorn veroorzaakt geen gemis. Het probleem is alleen dat er geen goede vervangers voor zijn. Modibo Sagnan is de afgelopen weken gepasseerd. Tommy St. Jago doet mee aan het televisieprogramma Spoorloos en Ruben Kluivert is er nog lang niet klaar voor. De supporters moeten niet gek opkijken als Mark Van der Maarel donderdagavond de defensie vanuit het hart moet gaan leiden.’

Donderdagavond 21.00 uur moet het voor FC Utrecht dus gaan gebeuren. De week van de waarheid breekt aan. Pep heeft de datum met een rode stift omcirkeld in zijn agenda. ‘De nacompetitie kan ons seizoen maken of kraken. De club en de supporters hebben met de uitschakeling in de beker tegen SV Spakenburg een enorm dieptepunt beleefd. Nu moet er goedmakertje van de spelers komen.’ Frans vult zijn broer aan en hoopt op een fitte selectie. ‘Tyler Booth ontbrak afgelopen weekend in de basisopstelling. Hij kwam alleen even het veld oplopen om de derde David Di Tomasso trofee op te halen. Een rechterkant met Can Bozdogan, Sean Klaiber en Tyler Booth kan weleens erg leuk uit gaan pakken tegen Sparta. Het is te hopen dat iedereen fit is.’

Tamme en makke sfeer

In de competitie won FC Utrecht beide wedstrijden van Sparta. Pep heeft ook voor de aankomende editie hoopvolle verwachtingen. Hij roept daarbij de supporters op om massaal achter de club te gaan staan. ‘De afgelopen weken heerste er een tamme en makke sfeer in De Galgenwaard. Er stond natuurlijk weinig meer op het spel. Toch was de laatste wedstrijd in het eigen stadion vroeger altijd een feestje, maar zo voelde dat nu niet. Er is donderdag meer sfeer nodig. Als supporters moeten we in deze fase achter de club gaan staan, want de prijzen gaan verdeeld worden. Als de club vier wedstrijden goed presteert kunnen we als supporters in juli misschien wel naar Litouwen, Montenegro of Gibraltar afreizen voor een Europese voorronde. Wie wil dat nou niet?’