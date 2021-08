Welkom thuis

De gigantische schermen in de Galgenwaard hadden een mooie welkomstboodschap. Ik kan mij niet heugen wanneer mijn laatste wedstrijd in het Utrechtse stadion was, maar zondag tegen Sparta zaten we er weer.

Er was plek voor maximaal 16.000 fans. Voor de zorgmedewerkers in de stad Utrecht klapten zij eerder al één minuut lang hun handen stuk en dat was meer dan terecht. Twee minuten na aanvang van de wedstrijd konden de handen weer op elkaar. Maher scoorde met een prachtige vrije trap het eerste doelpunt. Eindelijk, het feest barstte los.

Een prima FC Utrecht zette Sparta met de rug tegen de muur. Met name Kerk deed waar hij goed in is; kansen creëren maar helaas ook missen. Als Kerk zijn scherpte op orde heeft, zal hij zeker tegen de twintig doelpunten scoren. Hij moet echter zijn productie opvoeren. Voor FC Utrecht is Kerk van grote waarde, laat daar geen misverstand over bestaan, maar soms…

Bier

Ook Dalmau maakte eindelijk een fitte indruk. Jammer dat zijn goal werd afgekeurd. Daardoor gingen we met slechts met 1 – 0 de rust in. Tijdens de rust hield het nieuwe bier de gemoederen flink bezig. 4,20 euro voor een beker, om over de smaak nog maar te zwijgen, aldus de kenners.

In het begin van de tweede helft zagen we een ander Sparta. Zou FC Utrecht de deksel op de neus krijgen? Het leek er even wel op, maar toen kopte Van der Maarel 25 minuten voor het eindsignaal de bal in het net van de tegenstander en de 2 – 0 was hiermee een feit. Van der Maarel stond er toch maar weer.

Douvikas

Direct besloot Hake de nieuwe spits Douvikas erin te zetten en Dalmau eruit te halen, hij mocht gaan douchen. Binnen tien minuten scoorde Douvikas het derde doelpunt. Over scherpte gesproken.

In de blessuretijd benutte Gustafson een penalty waardoor uiteindelijk 4-0 op het scorebord stond. Mooie cijfers, dat wel, maar er is nog werk aan de winkel voor Hake.

Tekst loopt door onder afbeelding

Aanstaande zaterdagavond wacht het uitduel tegen FC Groningen alweer. Deze zal ik voorbij moeten laten gaan ten faveure van de zonnige oorden. We zijn precies op tijd terug voor de eerste kraker in de Galgenwaard, de wedstrijd tegen Feyenoord.

Corona

Het is dan wel te hopen dat de rijen voor de toegangspoorten van het stadion korter zijn dan afgelopen zondag bij de wedstrijd tegen Sparta. Vanwege de coronamaatregelen duurde het lang voordat iedereen binnen was. Begrijpelijk, maar het zou toch beter kunnen worden georganiseerd.

Het maakte het feest na afloop van de wedstrijd er echter niet minder om. Duizenden fans bleven om hun helden nogmaals toe te juichen. Dat was mooi om te zien. We komen eraan!