Zeiken, zaniken en juichen. Wat voelt het fijn om weer thuis te zijn!

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.



Lange rijen voor de ingang van de Galgenwaard, een dikke laag vogelpoep op de tribunestoeltjes en Gyrano Kerk die na legio kansen weer eens niet scoort. Het was een typische Utrechtse voetbalmiddag met gezanik, geklaag en vooral veel gejuich. Want oh ja bijna vergeten, FC Utrecht won met 4-0 van Sparta Rotterdam door scherp, fris en swingend voetbal.

‘Het mooiste plekje op aard is op zondag in Galgenwaard’, zo openen de broers Pep en Frans na hun rentree in het stadion van FC Utrecht afgelopen zondag. ‘Corona heeft er lang voor gezorgd dat wij FC Utrecht vanaf de televisie moesten volgen, maar afgelopen zondag konden we samen met onze maten, na achttien maanden afwezigheid, weer een biertje drinken in de Galgenwaard’, begint Frans.

‘Het ging allemaal niet vanzelf en het bijwonen van een wedstrijd vereist deze tijd extra inspanningen’, vervolgt Pep. ‘Om samen met mijn zoon het stadion in te mogen, moet je je eerst op zaterdagmiddag laten testen op corona. Je wacht op de uitslag en als die negatief is mag je voor de Galgenwaard met je seizoenskaart, QR code en je ID kaart in een rij plaatsnemen waar ze bij de Efteling jaloers op zijn. Als je dit hebt doorstaan en je dan uiteindelijk bij je eigen vertrouwde plekkie bent aangekomen, kom je erachter dat je stoel helemaal onder de vogelstront zit. Binnen de muren van de Galgenwaard desinfecteer je je handen, op aandringen van de club, bijna dood, maar een gedesinfecteerd stoeltje na achttien maanden afwezigheid is daarentegen blijkbaar teveel gevraagd.’

Klein kind

‘Als je dan eenmaal zit en ermee instemt dat je broek dan maar smerig wordt, is het wel weer als vanouds’, vervolgt Pep. ‘Alsof je als klein kind voor het eerst bij een wedstrijd van de FC komt. Zingende supporters, de geur van het echte gras en een typische passievolle wedstrijd.’

Frans gaat inmiddels inhoudelijk in op de wedstrijd van afgelopen zondag: ‘Het plezier spatte ervan af. Je zag jongens die wilden werken voor elkaar. Dat hebben we vorig jaar haast niet gezien. We hebben hem vaak vervloekt, maar ook Adam Maher speelde geweldig. Hij was de dirigent op het middenveld.’ ‘Timber daarnaast op het middenveld is ook een opluchting’, zegt Pep nog snel tussendoor. ‘Dat is nou een Utrechts baasje dat niet met zich laat sollen en dat is typisch een speler die het publiek graag ziet.’

Top 3

Pep vervolgt: ‘Het spel was goed en je bent bijna niet in de problemen gekomen tegen Sparta. Er wordt met 4-0 gewonnen. Sommigen zijn ervan overtuigd dat de top drie nu wel binnen handbereik ligt, dat is krankzinnig, maar de Utrechtse hosanna na een overwinning hoort er nou eenmaal bij. Wel erger je je als supporter dood aan Gyrano Kerk. Als hij de helft van zijn kansen binnenschiet gaat hij aan het einde van het seizoen voor 25 miljoen euro weg en speelt FC Utrecht Europees voetbal. Dan denken sommige mensen her en der trouwens nog dat hij een bewuste schijntrap deed, zodat Douvikas de 3-0 kon binnenlopen. Ik trap niet in dat soort schijnexcuses. Hij had een vreselijke middag en laten we dat niet recht lullen. Maar niet alleen Kerk kende zijn zwaktes, want ook de verdediging was krakkemikkig. Er mist snelheid met Mark van der Maarel en Willem Janssen in het centrum.’

‘Dat gaat op de termijn fout’, Frans vult aan: ‘Nu stond er nog weinig druk op de verdediging doordat Sparta niet bijzonder was, maar straks is dat wel anders als je tegen de topploegen speelt. Daarom is de komst van Mike van der Hoorn een potentiële goede zet van Jordy Zuidam en zijn besluitvaardige vriendjes. Een echte FC Utrecht jongen met Premier League, Bundesliga en Champions League ervaring. Daarbij is het een investering voor de toekomst. Hij gaat op termijn de opvolger van Janssen worden. Die is nu 35 jaar en staat al bijna op de wachtlijst voor een nieuwe kunstknie.’

Van der Maarel

‘Uiteindelijk zullen Tommy St Jago, wanneer hij volgend seizoen weer helemaal fit is, en Van der Hoorn het defensieve centrum gaan vormen. Voorlopig blijft het centrale verdedigingsduo van afgelopen zondag wel staan, maar we moeten wel eerlijk blijven. Van der Maarel past niet bij het niveau dat FC Utrecht na wil streven. Hij gaat voorop in de strijd, is nergens bang voor en je kan hem overal neerzetten, maar mist simpelweg kwaliteit. We roepen al een jaartje of tien dat Van der Maarel de perfecte twaalfde man is, maar opmerkelijk genoeg heb je daar in een ELFtal weinig aan.’

Pep is het eens met zijn broer. ‘We zitten alleen wel met een sentimenteel probleem. Wanneer Van der Maarel in de basis start, zitten er bij voorbaat al heel erg veel mannen en vrouwen met een stijf of nat plassertje op de tribune. Het is voor veel mensen een Utrecht icoon, een cultheld of boegbeeld. Niemand wil hem kwijt en iedereen gunt het die jongen om goed te presteren. Hij speelde zondag ook op zijn Van der Maarels goed en was een van de beste van het veld, maar eigenlijk zegt het genoeg als uitgerekend hij tot man van de wedstrijd wordt verkozen.’

Groningen

Dan nog even dit weekend, want dan gaat FC Utrecht deze lijn doorzetten volgens de broers. ‘Bij FC Utrecht weet je nooit wat het gaat worden. Daarom genieten we nu nog maar even van het hosannagevoel van afgelopen zondag. Dat Groningen stelt dan ook niks voor’, stelt Frans. ‘Sterker nog, ik durf te zeggen dat wij Ajax en PSV gaan uitdagen in de kampioensrace’.

Tot slot vult Pep al lachend aan: ‘Iedereen kan in zijn agenda zetten dat er op zondag 15 mei 2022 een rondvaart door de Utrechtse grachten gepland staat. Dan gaan we het kampioenschap van onze FC vieren, want wie kan ons nog stoppen dit seizoen?’