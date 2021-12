200 nieuwe woningen komen toch niet in Transwijk-noord, maar in Kanaleneiland-zuid

Een foutje kan gebeuren, ook bij de gemeente Utrecht. Er komen toch geen 200 nieuwe woningen in ‘Transwijk Noord’, zo laat de gemeente weten. Ook al werd er in het persbericht en onderliggende documentatie, zoals het bestemmingsplan, gesproken over Transwijk Noord, de appartementen komen toch echt een kilometer verderop in Kanaleneiland-zuid.

“Ik ben heel blij dat er woningen bij komen in Transwijk, want daar is grote behoefte aan”, stond geschreven in het persbericht van de gemeente over de bouw van 200 appartementen aan de Beneluxlaan 901 in ‘Transwijk Noord’.

Nadat een redacteur van DUIC het persbericht verwerkt had ontstonden er echter twijfels over de correctheid. Ook oplettende DUIC-lezers zagen het al; Beneluxlaan 901, het adres waar de woningen gebouwd gaan worden, ligt in Kanaleneiland. Dat is ongeveer een kilometer van Transwijk-noord vandaan.

Oke, een foutje kan weleens in een persbericht sluipen. Utrecht heeft dan ook in totaal 10 wijken, 34 subwijken, 111 buurten en 194 subbuurten. En hoewel Beneluxlaan 901 in Kanaleneiland-zuid ligt, is het wel weer vlakbij Transwijk-zuid. Maar opmerkelijk is vooral dat in onderliggende documenten, zoals in de vaststelling van het bestemmingsplan, ook Transwijk Noord steevast in de titel wordt genoemd.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Waarom er is gekozen om de locatie Transwijk Noord te noemen? De gemeente Utrecht weet het ook niet precies. In een reactie laat de gemeente weten dat het ergens in de keten fout gegaan moet zijn. Dat gaat nu hersteld worden. En los van de fout, er komen als de plannen werkelijkheid worden dus wel 200 woningen bij in de stad.