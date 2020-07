Auto rijdt fietsenstalling bij station Utrecht Centraal in

Op een video op Dumpert is te zien hoe een auto met Duits kenteken de Stationspleinstalling in Utrecht inrijdt. Hoe de automobilist op die plek is gekomen is niet bekend.

De video is gefilmd door iemand die op de roltrap richting het Stationsplein staat. De fietsenstalling grenst niet aan een weg waar auto’s mogen rijden. De automobilist moet dus eerst een stuk over het fietspad zijn gereden.

Mogelijk dacht de bestuurder een parkeergarage voor auto’s in te rijden. Op het filmpje is te zien dat de Duitser in gesprek is met een medewerker van de fietsenstalling en uit de ‘benarde’ situatie probeert te komen.

Het is niet bekend wanneer het filmpje is opgenomen. Bekijk hier de video.