Automobilist zoekt naar parkeerplek in fietsenstalling onder Stationsplein in Utrecht

Op Dumpert is een filmpje verschenen waarin te zien hoe een auto in de fietsenstalling onder het Stationsplein in Utrecht rijdt. Mogelijk dacht de chauffeur een parkeergarage voor auto’s in te rijden.

Het is niet de eerste keer dat een bestuurder deze vergissing maakt. In de zomer van 2020 verscheen eveneens op Dumpert een filmpje van een auto met Duits kenteken die voor de ingang van de fietsenstalling stond.

De automobilist van de nieuwe video is echter verder gekomen dan de ingang. Zo is te zien hoe de auto tussen de fietsen rijdt.

Het filmpje is hier te bekijken.

