Bekijk hier hoeveel Utrechters en Nederlanders op dezelfde dag als jij jarig zijn

Jouw eigen verjaardag voelt natuurlijk als een bijzondere dag, maar eigenlijk zijn er die dag nog tienduizenden mensen in Nederland jarig. En in de stad Utrecht zijn er op elke willekeurige dag ook al gauw 700 mensen jarig. Het CBS heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over verjaardagen in Nederland.

Mocht je in Utrecht wonen en op 7 mei jarig zijn dan ben je niet alleen. Dit is namelijk de dag dat de meeste inwoners hun verjaardag vieren, in totaal 897 Utrechters. In heel Nederland zijn die dag 43.187 mensen jarig. De minst gevierde verjaardag valt uiteraard op schrikkeldag 29 februari, in totaal 180 Utrechters vieren die dag hun verjaard.

Onderaan de lijst staan ook 1 januari (603), 24 oktober (653), Tweede Kerstdag 26 december (652) en Eerste Kerstdag 25 december (659). Op 2 juni viert de stad Utrecht altijd haar verjaardag, en ook 818 inwoners van de stad zijn die dag jarig.

Zoek hieronder op hoeveel Utrechters en Nederlanders op dezelfde dag als jij jarig zijn.

Bij de cijfers van het CBS worden alleen inwoners meegeteld die in Nederland geboren zijn.