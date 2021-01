Bestuurder laat auto balanceren op reling aan Utrechtse Maliesingel

Een grijze Volkwagen Golf is dinsdagmiddag in Utrecht behoorlijk over de schreef gegaan. Het ging mis op de Maliesingel, ter hoogte van Sonnenborgh.

Waarom de auto op de reling terechtkwam is niet bekend. Mogelijk maakte de bestuurder een te krappe bocht en stuurde de wagen zo in de reling naast de weg. De Golf kwam tot stilstand, balancerend op het hekje.

De Volkswagen is inmiddels afgevoerd. De reling is beschadigd, maar een geluk bij een ongeluk is het wel: de bestuurder kwam niet in de singel terecht en hoefde niet in een nat pak naar huis.