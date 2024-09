Bezoeker van Holland Casino in Utrecht wint ruim 1,1 miljoen euro via gokautomaat

Een bezoeker van het Holland Casino aan de Winthontlaan in Utrecht heeft dinsdagmiddag ruim 1,1 miljoen euro gewonnen via een gokautomaat. De man had even daarvoor een nieuw huis gekocht. “Dus dit komt ontzettend mooi uit”, zei hij na het vallen van de jackpot.



De man zat dinsdagmiddag rond 12.40 uur achter de gokautomaat toen de jackpot viel. In het schermpje van de automaat verscheen het bedrag van 1.173.973,60 miljoen euro, en dit is ook het bedrag dat hij mee naar huis kon nemen. Een woordvoerder van Holland Casino meldt namelijk dat de kansspelbelasting daar al is afgetrokken.

Hoeveel de man voor het vallen van de jackpot in de automaat had gestopt is niet bekend. Bij deze gokautomaat kan een speler met de inzet van één euro al miljonair worden, maar de kans op een grote prijs wordt groter naarmate de inzet wordt verhoogd.

Het is de vierde keer dit jaar dat er bij een van de vestigingen van Holland Casino een jackpot van meer dan een miljoen euro valt, en de eerste keer in Utrecht.