Bij pop-up winkel King Colis in Utrecht koop je deze week verloren pakketjes met onbekende inhoud

In winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht is voor vijf dagen een bijzondere pop-up winkel geopend. Bij de winkel, King Colis, koop je namelijk een pakketje zonder dat je weet wat erin zit. Je mag het pakket pas openmaken als je hebt afgerekend. De eerste dag dat de pop-up open is, staan er al flinke rijen voor de winkel.

King Colis is een Frans bedrijf dat ‘verloren pakketjes’ opkoopt. Deze pakketjes zijn online besteld en vervolgens verloren geraakt. Volgens King Colis gebeurt dat in Europa miljoenen keren per jaar, om uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld een verkeerde adressering.

De verloren pakketten worden vaak vernietigd, maar King Colis heeft er een andere bestemming voor bedacht. Het bedrijf koopt de verloren pakketjes op, om ze vervolgens door te verkopen aan klanten. Bijzondere bijkomstigheid: zij weten pas wat er in hun pakketje zit nadat ze betaald hebben. Het is volgens King Colis nu de eerste keer dat een voorraad van deze pakketjes in Nederland te koop is.

Klanten krijgen bij de pop-upwinkel in Hoog Catharijne tien minuten de tijd om een pakketje te kiezen. Vervolgens betalen ze per gewicht: 1,99 euro per 100 gram voor een standaardpakket en 2,79 euro per 100 gram voor een pakket van Amazon. Als er betaald is, mag het pakket open worden gemaakt. Volgens King Colis kan er van alles in de pakketten zitten: van videospellen tot designer kleding en van schoenen tot horloges.

De pop-upwinkel is geopend van 10 tot 14 september van 10.00 tot 20.00 uur.