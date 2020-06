Bijenzwerm neemt tijdelijk bezit van Utrechtse Krugerstraat

Een bijenvolk heeft woensdag tijdelijk halt gehouden in de Utrechtse Krugerstraat. De zwerm vloog woensdagochtend al een tijdje rond in de buurt en toen besloten de diertjes plaats te nemen op het straatnaambordje. Een imker heeft de bijen vervolgens naar Park Oog in Al gebracht.

Rob van Dam woont vlakbij het straatnaambordje en zag gisterochtend al opvallend veel bijen vliegen. Toen hij even later weer buiten ging kijken zag hij dat het volk het bordje van de Krugerstraat had overgenomen. Met een glimlach op het gezicht vertelt hij: “Natuurlijk extra opvallend in deze tijd met de discussies over straatnamen en standbeelden. Misschien zijn het wel protestbijen?”

Hoewel de bijen geen vlieg kwaad deden werd een imker ingeschakeld om de zwerm naar een betere plek te brengen. “Waarschijnlijk kwamen ze uit Park Oog in Al en daar heeft de imker ze ook weer naartoe gebracht. De imkervereniging heeft daar ook bijenkasten staan.”

Van Dam vond het vooral een leuk beeld: “Maar sommige voorbijgangers gingen er snel gillend vandoor, andere vonden het ook mooi om even bij stil te staan en te kijken.”