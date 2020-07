Bijzondere krab gevonden bij vuilcontainer in Utrechtse wijk Overvecht

De dierenambulance heeft een opmerkelijke ontdekking gedaan in de Utrechtse wijk Overvecht. Bij een vuilcontainer troffen zij een aquarium met daarin een parathelphusa sarasinorum, oftewel een gouden krab.

Medewerkers van de dierenambulance wisten in eerste instantie niet wat voor soort krab het precies was. “Deze knapperd is in een aquarium gevonden bij vuilcontainers in Overvecht. Inmiddels hebben wij via een kenner vernomen dat het gaat om een gouden krab gaat”, is te lezen in een bericht op Facebook.

Het dier schijnt van oorsprong voor te komen in Indonesië. Medewerkers van de dierenambulance hebben de krab overgedragen aan een gespecialiseerde opvang.