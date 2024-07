Binnenstad even niet autovrij: tientallen amfibievoertuigen varen door grachten van Utrecht

Wat komt daar nou aan gevaren? Bezoekers van de Utrechtse binnenstad keken dinsdag toch wat vreemd op toen ze in de grachten ineens tientallen auto’s voorbij zagen varen. De binnenstad is dinsdag voor even niet autovrij vanwege een bijzondere tour met amfibieauto’s.

De amfibievoertuigen doen mee aan een tour langs verschillende Nederlandse wateren. Eerder waren ze al in Amsterdam en Monnickendam te bewonderen en dinsdag was dus Utrecht aan de beurt.

Zo’n honderd deelnemers uit elf verschillende landen lieten dinsdag bij de zeeverkenners in Hoograven hun voertuig te water, om vervolgens een ronde te maken door onder meer de singel en grachten.

De optocht bestaat uit allerlei verschillende auto’s, van oldtimers en jeeps tot zelfgemaakte auto’s en legervoertuigen. Eén ding hebben ze met elkaar gemeen: ze komen zowel op het land als op het water vooruit.

De amfibietour kan in Utrecht op behoorlijk wat belangstelling rekenen. Tientallen mensen blijven even stilstaan om de voertuigen in de grachten te bekijken of vast te leggen. Wie het gemist heeft, kan in dit artikel meegenieten.