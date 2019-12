Brandweer bevrijdt reiger uit benarde situatie bij Fort De Bilt

Een reiger had zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt in het water naast Fort De Bilt. De snavel van het dier was verwikkeld geraakt in een touw van een vlot waardoor de vogel vastzat. De brandweer moest eraan te pas komen om de reiger te bevrijden.