Brief voor Utrechtse Monopoly-straten: ‘Stem op nieuwe Algemeen Fonds-kaarten’

De bewoners van de drie Utrechtse straten die voorkomen in het Monopoly-bordspel, de Neude, Bilstraat en Vredenburg, hebben vandaag een brief gekregen van Monopoly. Zij worden gevraagd te stemmen voor nieuwe teksten op de Algemeen Fonds-kaarten.

In de rode envelop zit een Monopoly-stempas en een campagneposter. De Utrechters worden opgeroepen om tussen 19 maart en 9 april 2021 te stemmen in de allereerste officiële Monopoly-verkiezingen.

“Het doel van de verkiezingen: de vernieuwing van de Algemeen Fonds-kaarten”, schrijft Monopoly. “Na meer dan 85 jaar zijn die namelijk toe aan een update, zodat ze beter aansluiten bij de huidige samenleving.”

Volgens het spel heeft de vernieuwing van de Algemeen Fonds-kaarten dus een serieuze reden: “[…] met onderwerpen als schoonheidswedstrijden, doktersrekeningen en lijfrentes valt namelijk niet te ontkennen dat ze toe zijn aan een refresh.”

Monopoly heeft 32 kaarten geselecteerd, waarvan de helft nog moet afvallen. De stemmers kunnen kiezen uit kaarten als ‘Je helpt je buurvrouw met haar boodschappen’, ‘Je organiseert een buurtfeestje’ en ‘Je bent vrijwillig huiswerkbegeleider’.

Niet alleen de straatbewoners in Utrecht, maar ook de bewoners van de rest van de Nederlandse Monopoly-straten ontvangen een brief. En wat als je geen straatbewoner bent? Niet getreurd: iedereen kan stemmen via de website. Het spel met de nieuwe Algemeen Fonds-kaarten is vanaf het najaar te koop.