Brit is op zoek naar ex-geliefde van zijn vader die vocht in de oorlog; wie kent deze Molly die mogelijk in Utrecht woont?

De Britse Allan Hunter is met behulp van het Bevrijdingsmuseum Zeeland een zoektocht gestart naar Molly Annot. Deze Zeeuwse vrouw was ooit verloofd met de vader van Hunter, die in 1944 als militair van de Royal Navy betrokken was bij de bevrijding van Walcheren. De relatie liep echter op de klippen en Molly zou met haar nieuwe partner in Utrecht zijn beland.

Allan Hunter heeft een tijdje terug het Bevrijdingsmuseum Zeeland benaderd, omdat hij graag meer te weten wil komen over zijn vader. Hij vertelde dat zijn vader, James Hunter, in 1944 als soldaat van de Britse marine betrokken was bij de bevrijding van Walcheren en op een gegeven moment een meisje uit Terneuzen ontmoette.

James verloofde zich met deze Molly Annot (de naam kan volgens het museum ook in het Engels gespeld zijn), maar van trouwen kwam het niet. De relatie eindigde en de twee gingen uit elkaar.

Troelstralaan

Volgens Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum lijkt het erop dat Molly naar Utrecht is verhuisd. “Dat blijkt uit rouwadvertenties. Daarin is te lezen dat zij op de Troelstralaan 26 heeft gewoond. Ook heeft zij mogelijk een zoon die Bob heet. Misschien woont deze Bob nog steeds op dat adres.”

Stef komt graag in contact met Molly, Bob of andere mensen die meer over haar kunnen vertellen. “Binnenkort komt Allan naar Nederland. Het zou mooi zijn als hij verhalen, maar bijvoorbeeld ook foto’s, van zijn vader in de oorlogsjaren te horen en zien krijgt.”