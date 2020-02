Burgerketen deelt gratis hamburgers uit na uitspraak wethouder

Het restaurant Burgerme deelde vrijdagmiddag gratis hamburgers uit aan voorbijgangers voor het Stadskantoor. De ludieke actie was een reactie op een uitspraak van wethouder Klaas Verschuure eerder deze week.

Maarten van Heuven van de Partij voor de Dieren maakte donderdag tijdens het vragenuurtje bezwaar tegen de komst van het hoofdkantoor van McDonald’s. Het bedrijf gaat zich vestigen in het nieuwe flatgebouw Central Park.

“McDonald’s is een fastfoodbedrijf dat extreem ongezond, dieronvriendelijk en niet duurzaam is. Het Amerikaanse bedrijf kondigde deze week aan het Nederlandse hoofdkantoor naar Utrecht te verplaatsen en intrek te nemen in een nieuwe toren in het stationsgebied, nota bene naast het Stadskantoor. De Partij voor de Dieren is hier onthutst over.”

Verschuure zei het niet eens te zijn met de PvdD. Hij noemde een aantal punten waarvan hij vond dat de fastfoodketen een toevoeging is voor de stad. Zo wees hij op het Ronald McDonald Huis dat in Utrecht is gevestigd en dat het bedrijf voor veel werkgelegenheid zorgt.

Niet verbieden

“Wij zijn het wel eens met de stelling dat het eten en drinken van McDonald’s over het algemeen niet past bij het profiel van gezond stedelijk leven, […] maar wij verbieden niet het eten van hamburgers.”

Op deze laatste uitspraak sprong Burgerme in door gratis hamburgers uit de delen. Aan alle voorbijgangers werd een verse burger aangeboden, met daarbij een flyer. “Dat Utrechters van hamburgers houden wisten wij al een tijd, maar nu wil de wethouder ons ook niet meer kwijt”, is te lezen op de folder.