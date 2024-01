Chaotische toestanden in supermarkt Utrecht door goedkoop wc-papier

Zes rollen wc-papier voor 1 euro? In de PLUS-supermarkt aan de Plantage zorgde deze aanbieding voor chaotische toestanden. Tientallen klanten kochten de voorraad in de winkel binnen een paar minuten leeg.

De taferelen in de supermarkt in Utrecht werden vastgelegd door bewakingscamera’s en die beelden gaan nu het internet over. Blijkbaar waren er veel klanten die de aanbieding niet wilden laten liggen.

Op camerabeelden is te zien dat het personeel niet eens de kans krijgt om het wc-papier in de winkel te leggen. Direct naast het magazijn staan de klanten in de rij om de pakken papier te grijpen. De voorraad was er binnen een paar minuten doorheen. Bij andere media is te lezen dat de sfeer niet heel relaxed was, klanten zouden personeel hebben uitgescholden.