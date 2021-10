Cover Utrechtse zangeres maakt indruk op Amerikaanse popster Camila Cabello

De Amerikaanse popster Camila Cabello is onder de indruk van een cover van haar hit Don’t go yet (deze week nummer 22 in de Top 40). Die cover is gezongen door de Utrechtse Julie Huard. De 27-jarige zangeres maakte een versie in het Latijns-Amerikaanse bachata-ritme. De redactie van Glamour Magazine USA attendeerde Cabello op de Utrechtse cover.

“This is hot”, zegt Camila in een video die inmiddels bijna 80.000 keer bekeken is. “Ik vind deze versie echt geweldig”, zegt de popster. Ze is door de Utrechtse zangeres geïnspireerd om een bachata-versie van haar nummer uit te brengen. “Het bracht me terug naar mijn roots in Latijns-Amerika.”

Julie voelt zich vereerd met de reactie van Cabello. “Ik bewonder Camila enorm”, zegt Julie. “Ze weet op een perfecte manier de muziek van haar Cubaanse achtergrond te verwerken in hedendaagse nummers. Dit is precies waar ik ook met mijn muziek heen wil.”

De covervideo’s van Huard zijn moderne versies van, soms al honderd jaar oude, chansons die haar Franse vader haar leerde kennen, of juist jazz- en Latin-versies van moderne hits. “Ik vind het ontzettend gaaf dat een grote internationale artiest als Cabello mijn muziek zo waardeert. Het motiveert me enorm om nog meer nieuwe nummers te maken in mijn eigen stijl.”

Liesbeth List-prijs

De Frans-Nederlandse Huard is geboren en opgegroeid in Utrecht. Als dochter van de Franse chansonnier Fernand Huard is haar liefde voor muziek er met de paplepel ingegoten. Sinds 2015 is ze soloartiest en in 2019 won ze de Liesbeth List-prijs. Toen de coronapandemie begon, startte ze een YouTube-kanaal. Haar video’s worden elke week duizenden keren bekeken.

Cabello scoorde eerder grote hits met de nummers Señorita en Havana. Het leverde haar meerdere Grammy Awards en American Music Awards op. Daarnaast speelt ze de hoofdrol in de nieuwe versie van de film Cinderella.