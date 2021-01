De klassieke Gazelle van Juri is weer terecht; postbode vindt fiets in Ondiep

De klassieke Gazelle van Juri Hiensch is weer terecht. De fiets uit 1956, een erfstuk van zijn opa, was vorige week gestolen. Via DUIC deed hij een oproep aan Utrechters om uit te kijken naar zijn rijwiel. Een postbode zag de fiets staan in Ondiep.

Het jaar begon slecht voor Juri. Op 2 januari kwam hij erachter dat zijn Gazelle opnieuw was gestolen. Opnieuw inderdaad, want de fiets was in 2019 ook al gestolen. Toen deed hij zijn verhaal ook via DUIC en deelde 2.500 flyers uit.

Toentertijd had hij succes, en kreeg hij zijn fiets terug. Nu is het weer gelukt. Na de oproep op DUIC kreeg hij al gauw bericht van een postbode. Die had de fiets zien staan in de Utrechtse wijk Ondiep. “Ik ben er als de wiedeweerga heen gescheurd en daar stond hij inderdaad. Nergens aan vast dus ik kon hem meenemen en hij staat hier in de woonkamer te shinen”, laat Juri weten.

Nu de fiets, die erg waardevol is voor hem, twee keer is gestolen gaat hij hem toch beter beveiligen. Juri vertelt dat er een beter slot op het rijwiel komt, een alarm en gps.