Deze Eiffeltoren van 12 meter hoog is gratis op te halen in Utrecht

Wie toevallig nog op zoek is naar een 12 meter hoge replica van de Eiffeltoren kan er nu gratis een ophalen in Utrecht. Om het gevaarte te verplaatsen is volgens de huidige eigenaar Sander Kanters echter wel een kraan en dieplader nodig. Ondanks dit hebben al meerdere mensen zich gemeld.

Kanters is beeldend kunstenaar en heeft een werkplek bij Stichting 16X dat momenteel nog aan de Nijverheidsweg te vinden is. Vanwege het aanstaande vertrek van de stichting moet ook de 12 meter hoge houten Eiffeltoren een andere bestemming krijgen. Kanters besloot daarom een advertentie te op Marktplaats te zetten. Daarin is te lezen dat de Eiffeltoren uit drie delen bestaat en dat er een bouwboek bij zit.

“De Eiffeltoren is ooit gemaakt door een carnavalsvereniging en daarna heeft Greenpeace het gebruikt voor een aantal acties. Zo’n zeven jaar geleden konden wij het bouwwerk overnemen. Ik vond het wel een leuk ding. We hebben hem op ons terrein neergezet en er lampjes ingehangen. Het was een soort grote kerstboom.”

Kunstenaars

Stichting 16X is volgens Kanters een ‘broedplaats’. “Er zit bijvoorbeeld een staalwerker, iemand die special effects maakt, een beeldend kunstenaar, en meubelmaker en nog allerlei kunstenaars. Wij moeten nu plaatsmaken voor iets waar meer geld mee te verdienen is. We zijn alles aan het opruimen, waaronder de Eiffeltoren.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Er hebben al meerdere mensen gereageerd op de advertentie op Marktplaats. Zo wilde een eigenaar van een camping er een geitentoren van maken en verschillende bedrijven willen de Eiffeltoren gebruiken als blikvanger. “Er is dus veel animo voor, maar iedereen is aan het kijken hoe ze dat ding in godsnaam moeten verplaatsen”, zegt Kanters. “Het maakt mij eerlijk gezegd niet uit waar hij belandt als dat maar niet de openhaard is.”

Liefde

Ondanks dat Eiffeltoren de stormen van afgelopen jaren moeiteloos heeft doorstaan, heeft het bouwwerk volgens Kanters wel ‘een beetje liefde’ nodig. “Er moeten een paar dingen vervangen worden, maar over het algemeen is de conditie best oké.”

De Eiffeltoren is vooralsnog aan niemand vergeven. Mensen die interesse hebben kunnen reageren op de advertentie op Marktplaats.

