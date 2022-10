Diakonessenhuis in Utrecht besluit tepels van schildering weg te laten, maar waarom eigenlijk?

Het Diakonessenhuis in Utrecht heeft twee tepels verwijderd bij het ontwerp van een grote muurschildering die op het ziekenhuis wordt gemaakt. De schildering is een reproductie van Herderin met Duiven gemaakt in de 17e eeuw van de Utrechtse schilder Gerard van Honthorst.

Het kunstwerk, dat metershoog nageschilderd wordt op een buitenmuur van het ziekenhuis, is een publieksfavoriet uit de collectie van het Centraal Museum. De maker, Gerard van Honthorst, wordt gerekend tot de Utrechtse caravaggisten en was in zijn tijd internationaal bekend.

Het werk Herderin met duiven wordt prachtig mooi nageschilderd op het ziekenhuis nadat uit een publieksstemming bleek dat het merendeel van de stemmers dit schilderij wil zien. Maar nu blijkt, de tepels worden niet overgenomen en zijn straks dus niet te zien op de reproductie op de muur van het ziekenhuis.

Waarom?

Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten dat er altijd ‘keuzes gemaakt moeten worden’ bij een reproductie en dat er meer details zouden ontbreken. Wat voor details dit zouden zijn wil de woordvoerder niet zeggen.

Opvallend is ook dat als je een afbeelding van het originele werk via Photoshop legt op de afbeelding (zoals gebruikt bij de publieksstemming) van het ziekenhuis, er toch echt maar twee dingen missen: de tepels. Want ook bij de afbeelding die werd gebruikt door het ziekenhuis bij de publieksstemming zijn de tepels al weggehaald.

Of het iets met preutsheid te maken heeft dan? “Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen”, zo liet de woordvoerder van het ziekenhuis weten.

Bekijk hieronder het originele werk een van de afbeeldingen verspreidt door het ziekenhuis.

