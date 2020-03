Dronevideo van een stille stad: Utrechters blijven veel thuis

Het gaat nog niet overal even goed, maar veel Utrechters houden zich aan de maatregelen rond de coronacrisis. In een bijzondere dronevideo is de lege stad te zien tijdens een periode van stevige maatregelen.

De video is gemaakt door de Utrechtse makers van Drone Chiefs en krijgt door de speech van Rutte op de achtergrond nog een extra lading.

“We hebben geen lockdown in Nederland, maar een advies om binnen te blijven. We zijn blij dat mensen dat advies serieus nemen”, is te lezen in de beschrijving van de video. Bekijk hier meer werk van de Drone Chiefs.