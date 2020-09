Duits echtpaar met camper volgt navigatie en komt uit bij horecazaak Camping Ganspoort

Een ouder echtpaar uit Duitsland keek vrijdagavond raar op toen ze met hun camper voor de Utrechtse horecazaak Camping Ganspoort op Rotsoord stonden. Ze waren namelijk op zoek naar een plek om te overnachten, niet een locatie om iets te eten.

Jos Geluk zag het allemaal gebeuren. Hij zat op het terras van Klein Berlijn en zag de kampeerbus voorbijkomen. “Hij zal toch niet op zoek zijn naar een camping”, dacht Geluk bij zichzelf. Maar toen de camper voor de deur van Camping Ganspoort stopte en de vrouw uitstapte was het duidelijk voor Geluk.

Hij liep erop af en de vrouw sprak hem aan. “Wo ist der campingplatz”, vroeg ze. “Hier ist kein camping, es heisst nur so“, zei Geluk. De vrouw gaf aan dat ze blind op de navigatie hadden gereden.

Berekuil

Geluk, die meeleefde met het echtpaar, stuurde ze vervolgens naar de stadscamping bij de Berekuil. Of het Duitse echtpaar daar is aangekomen is niet bekend.

Een medewerker van Camping Ganspoort zegt dat de horecazaak vaker wordt aangezien als camping. “We krijgen regelmatig telefoontjes van mensen die vragen of we nog een plekje hebben. Als we dan doorvragen blijkt dat ze op zoek zijn naar echte camping.”