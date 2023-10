Duitse Volt-afdelingen gebruiken Utrecht in verkiezingscampagne als voorbeeld van leefbare stad

Onlangs werden in een aantal Duitse deelstaten, waaronder Beieren en Hessen, verkiezingen gehouden. Niet meteen een gebeurtenis die interessant is voor de lezers van DUIC, maar ditmaal zat er een Utrechts tintje aan de verkiezingen. De lokale afdelingen van de politieke partij VOLT zeiden namelijk te streven naar leefbare steden en als voorbeeld noemden zij Utrecht.

VOLT Hessen hing posters op met de tekst ‘Lebenswerte Städte wie in Utrecht’. Een vertegenwoordiger van de partij laat aan DUIC weten zowel naar de stad als de provincie Utrecht te kijken. Ze noemt Utrecht een ‘mensgerichte stad’ en ‘een model voor andere steden’.

Het spreekt VOLT Hessen aan dat het gebruik van de eigen auto is afgenoment door alternatieven de stimuleren. De partij noemt hierbij de goede (fiets)infrastructuur, de uitbreiding van het openbaar vervoer en de introductie van deelvoertuigen. Ook de herinrichting van de Catharijnesingel, waarbij het asfalt is vervangen door water en een wandelpad, is voor VOLT Hessen een aansprekend voorbeeld.

Overigens krijgt Utrecht regelmatig te maken met belangstelling vanuit het buitenland. Met name als het gaat om de centrale rol van de fiets in onze stad. Zo laat voormalig profwielrenster en fietsburgemeester Belle de Gast weten veel buitenlandse mediabelangstelling te krijgen. Zo werd ze onlangs bijvoorbeeld nog benaderd door de Duitse krant Die Welt.