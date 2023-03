Een stadsstrand, een zonnebloemveld of een kunstwerk? Wat komt er tijdelijk voor De Utrechtse Boekenbar?

Voor de deur van De Utrechtse Boekenbar aan de Westerkade in Utrecht ligt momenteel een stuk van de straat open. De werkzaamheden op dit deel worden pas in juni hervat en tot die tijd wil Tim van den Hoed, eigenaar van de Boekenbar, invulling geven aan het stukje grond, en daarbij roept hij mensen op met een goed idee te komen.

De werkzaamheden aan de Westerkade begonnen ongeveer een jaar geleden. Inmiddels is het werk nagenoeg afgerond en is de aannemer al druk bezig met het herinrichten van de Oosterkade aan de overzijde. Voor de deur van De Utrechtse Boekenbar ligt echter nog een stuk van de weg open.

Dit komt omdat een graafmachine per ongeluk de kelder van de Boekenbar heeft geraakt, waardoor de constructie beschadigd is. Het gevolg is dat er nu geen zwaar verkeer overheen kan rijden. Het lijkt erop dat de kelder in juni gerepareerd wordt en tot die tijd wil Van den Hoed iets leuks verzinnen voor het kleine bouwplaatsje voor zijn Boekenbar.

Stadsstrand

Via sociale media heeft hij een oproep geplaatst waarin mensen worden opgeroepen ideeën aan te dragen. “Inmiddels hebben we al tientallen reacties binnengekregen. Veel mensen willen dat er een stadsstrand komt of een beachvolleybalveld. Iemand anders kwam met het idee om er een zonnebloemveld van te maken.”

Omdat er momenteel zand op het stukje grond ligt, komen veel mensen met ideeën die daarop aanhaken, zoals een zandbak of een zandsculptuur, maar het hoeft volgens Van den Hoed niks met zand te maken te hebben. “Ikzelf hoop dat iemand nog een vet object in een garagebox heeft staan dat we hier tijdelijk neer kunnen zetten.”

De aannemer heeft aangegeven open te staan voor de actie zolang het initiatief qua kosten binnen de perken blijft. Mensen kunnen tot 14 maart ideeën insturen.