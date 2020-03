Eerste werkdag in Utrecht na nieuwe coronamaatregelen; Erg rustig maar niet uitgestorven

Maandag 16 maart was een vreemde dag. Na de aankondiging van de nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, was het in de binnenstad van Utrecht rustiger dan ooit. Helemaal uitgestorven was het overigens niet. Zo waren de winkels in de stad gewoon open en waren er ook klanten.

Iedereen in Nederland is ermee bezig: wat moeten wij doen in deze vreemde periode? Nadat ministers Slob en Bruins op zondag 15 maart aankondigden dat de scholen en de horeca op slot gingen besloten nog meer mensen deze werkweek thuis te beginnen. Sommige ouders hadden geen keus, andere werknemers gaven gehoor aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken, maar iedereen is er druk mee geweest.

In de Utrechtse binnenstad was het daarom een stuk rustiger dan anders. Hoewel maandag al rustiger is dan de meeste dagen, gaf het een bevreemdend beeld: op het station een fractie van de reizigers die er anders komen, het drukste fietspad van Nederland met maar enkele fietsers, een stilgevallen Neude of een Twijnstraat zonder veel verkeer.

Wat betekent het?

Helemaal stilgevallen is de stad uiteraard niet. Zo werd het in verschillende Utrechtse wijken rond het lunchuur wat voller op straat met mensen die genoten van het lekkere lentezonnetje (hopelijk wel met genoeg afstand). Daarnaast zijn er natuurlijk ook veel mensen die wel naar hun werk moesten.

De komende dagen zal er meer bekend worden over wat de maatregelen zullen betekenen voor allerlei sectoren en zullen we bij DUIC ook elke dag een branche vragen hoe het bij hun gaat met thuiswerken of het sluiten van de zaak. Lees hier over de Utrechtse ziekenhuizen.

Daarnaast blijven we natuurlijk ook zoeken naar de positieve verhalen in de stad, die er ook in deze vreemde tijd genoeg zullen zijn! Lees hier bijvoorbeeld over Rob Heerdink en zijn muurschildering.