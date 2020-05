Het is vanaf 1 juni verplicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Ze worden inmiddels in verschillende varianten aangeboden en ook FC Utrecht gaat mondkapjes verkopen.



Het mondkapje van FC Utrecht is te bestellen via de website van de club. Twee stuks kosten net geen tien euro. De helft van de opbrengst gaat naar de maatschappelijke tak van de club en wordt gebruikt om initiatieven mogelijk te maken in het kader van FC Utrecht’s initiatief Help Vanuit Het Hart.

Het masker van FC Utrecht is gemaakt van katoen en polyester en kan op 60 graden gewassen worden. Het is geen medisch product en is alleen bedoeld voor privégebruik. Het voldoet aan de eisen voor het gebruik in het openbaar vervoer.

Vanaf 1 juni is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld de bus of trein. Om schaarste in de zorg te voorkomen, is het niet de bedoeling dat mensen medische mondkapjes gebruiken.