Flinke operatie bij Kruisvaart in Utrecht; drie brugdelen moesten eruit voor passerende woonboten

Om ruimte te maken voor drie passerende woonboten moesten er zaterdagavond drie brugdelen bij de Kruisvaart in Utrecht tijdelijk worden weggehaald. Vanwege de operatie waren drie gigantische kraanwagens uitgerukt en ook was een deel van de Vondellaan afgesloten.

Het ging om de brug aan de Westerkade, de Kruisvaartbrug en de brug bij de Dichtersbaan. Het werk bij deze laatste brug kon pas om 20.00 uur beginnen omdat er voor die tijd nog bussen overheen reden.

De woonboten kwamen uiteindelijk in het verlengde van de Kruisvaart te liggen. Eén daarvan is van Felix Beckebanze. “Mijn woonboot is gemaakt bij ABC Waterwoningen in Urk. Drie weken geleden is hij daar vertrokken in de richting van Amsterdam. Daarna is de woonboot via het Amsterdam-Rijnkanaal met behulp van twee sleepboten naar Utrecht gebracht.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Briefje

Omdat Felix moest wachten tot de bruggen bij de Kruisvaart eruit gingen heeft zijn woonboot tijdelijk aan de Westerkade geleden. “We kregen daar veel meldingen en commentaar van mensen die zich afvroegen of ik daar zomaar mocht gaan liggen. Ik heb daarom maar een briefje opgehangen waarop te lezen was dat de woonboot daar tijdelijk lag.”

Zaterdagavond is de woonboot naar de uiteindelijk bestemming gebracht. Voordat hij daar kon komen moest eerst een biertafel uit het water worden gehaald. Deze bleek volgens Felix afkomstig van de boot van de Utrechtse Studentenzeilvereniging Histos. “Zij zeiden dat ze hem al kwijt waren.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Verkoop

Voordat Felix op zijn woonboot kan gaan wonen moet eerst het interieur opgebouwd worden. Tot die tijd woont hij nog in een huis. “Ik heb een seintje aan de makelaar gegeven dat het huis volgende week in de verkoop kan gaan. Nu weet ik namelijk zeker dat mijn woonboot op tijd en ongeschonden op de uiteindelijke bestemming ligt.”