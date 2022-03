Follow the Money legt boeken neer op Utrechtse plekken die rol speelden in ‘mondkapjesdeal’

Op verschillende plekken in Utrecht heeft het journalistieke platform Follow the Money exemplaren neergelegd van het nieuwe boek Sywerts Miljoenen. De boeken zijn geplaatst op plekken die een rol speelden in de mondkapjesdeal.

De boeken zijn onder andere neergelegd bij het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, de Botanische Tuinen en park Nieuweroord.

Het boek Sywerts Miljoenen is geschreven door Follow the Money-auteurs Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen. De twee deden maandenlang onderzoek naar wat tegenwoordig bekendstaat als de mondkapjesdeal. Bij deze omstreden zakelijke overeenkomst verdienden de initiatiefnemers miljoenen euro’s, terwijl veel partijen dachten dat ze samenwerkten met een non-profitorganisatie.

6/ Wie weet waar dit is en wat de link is met het boek? pic.twitter.com/7YZSra2HoU — Follow the Money (@FTM_nl) March 24, 2022

