Gemeente Utrecht gaat fietsnietjes op de Voorstraat aanpassen: ‘Ongelukkige keuze’

De gemeente Utrecht laat donderdagmiddag weten dat de fietsnietjes op de Voorstraat aangepast gaan worden. Het huidige ontwerp van de fietsnietjes maakt het onmogelijk om fietsen aan de beugel vast te maken, en dat is ook volgens de wethouder een ‘ongelukkige keuze’.

“Is een fietsnietje nog een fietsnietje als je niet je fiets aan het nietje kan nieten?”, vroegen meerdere politieke partijen zich af. De Voorstraat wordt flink verbouwd en anders ingericht, en daar hoort ook nieuw straatmeubilair bij. Zo zijn er ook nieuwe fietsnietjes geplaatst.

Fietsnietjes zijn beugels waar Utrechters hun fiets tegenaan kunnen plaatsen en normaal gesproken ook met een kettingslot aan vast kunnen maken. Het ontwerp van de beugels in de Voorstraat maakt dit echter onmogelijk.

Oproep

Een onwenselijke situatie, aldus meerdere partijen. Daarom vroegen VVD, D66, CDA, ChristenUnie, Student & Starter, SP en de PVV om opheldering bij de wethouder. Want het is ook juist de gemeente die Utrechters oproept om een kettingslot te gebruiken.

Wethouder Lot van Hooijdonk gaf aan dat het inderdaad een ongelukkige keuze is. Daarom gaan de nietjes aangepast worden zodat Utrechters hun fiets toch met een slot vast kunnen zetten.

De fietsnietjes in de Voorstraat worden aangepast: er komt alsnog een gat in om je slot in te hangen. Wethouder @lotvanhooijdonk antwoordde dat zojuist in antwoord op vragen die ik stelde namens @VVDUtrecht en 6 andere partijen. Op de kosten komt de wethouder nog terug. #raad030 pic.twitter.com/PusXZwGEA3

— Marijn de Pagter (@marijndepagter) September 3, 2020