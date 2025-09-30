Gemeente Utrecht wil met rode lijn op stadhuis solidariteit tonen met Gaza

Om solidariteit te tonen met de slachtoffers van de genocide in Gaza wordt zaterdag en zondag een rode lijn op het stadhuis geprojecteerd. Dit heeft het college besloten nadat eerder verschillende fracties om zo’n uiting hadden gevraagd.

Tijdens het vragenuur van 18 september vroegen LINK, BIJ1, DENK, Partij voor de Dieren, Student & Starter, PvdA, GroenLinks en D66 om een ‘krachtige uiting’ van solidariteit en verbondenheid met Gaza. Dit zou gedaan moeten worden met bijvoorbeeld uitingen als symbolen, vlaggen of projecties op gebouwen van de gemeente.

“In het algemeen gaan wij hier terughoudend mee om”, schrijft het college nu in een brief aan de raad. “Vanwege de grote symbolische waarde van deze gebouwen voor stad en inwoners, worden keuzes goed afgewogen om onduidelijkheid, onrust of polarisatie te voorkomen.”

Toch is nu besloten om twee dagen lang, zowel overdag als in de avond, een rode lijn te projecteren op het stadhuis. Het college neemt dit besluit vanwege de ‘schrijnende situatie’ in Gaza, zoals ze het zelf omschrijft. Bovendien geldt de rode lijn volgens de gemeente inmiddels als een verbindend symbool tegen de genocide in Gaza.

