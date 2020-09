Geschenk van Fentener van Vlissingen Fonds komt er niet, maar wat ging er mis?

Het project verdween afgelopen jaren naar de achtergrond, maar deze week leefde het onderwerp op sociale media plots weer op: wat is er met de Torqued Arc gebeurd? Dat kunstwerk was een geschenk van het Fentener van Vlissingen Fonds aan de stad Utrecht, dat boven de Catharijnesingel had moeten komen. Maar het kwam er nooit.

In 2011 vroeg het Fentener van Vlissingen Fonds aan drie kunstenaars om een ontwerp in te dienen voor een kunstwerk dat over de huidige Marga Klompébrug boven de Catharijnesingel moest komen.

Het Leuvense architectenbureau Gijs Van Vaerenbergh won. Ze ontwierpen een ‘nieuwe stadspoort’ voor Utrecht. Het was een gedraaide stalen boog, met spiegels aan de binnenkant en zou passen binnen de vernieuwing van het stationsgebied die ook toen al in volle gang was. Het Fentener van Vlissingen Fonds zei destijds: “Met dit kunstwerk willen wij een bijdrage leveren aan de grootschalige stadsvernieuwing.” Maar het kunstwerk is nooit gemaakt.

Niks vertellen

Navraag bij het Fentener van Vlissingen Fonds levert niks op. Ze laten resoluut weten niks te willen vertellen over waarom het project niet doorging. De gemeente Utrecht wil dat wel: het kunstwerk zou betaald worden uit reserves van het Fentener van Vlissingen Fonds. In 2017 liet SHV, een Nederlands concern met zo’n 55.000 werknemers en het bedrijf dat het fonds oprichtte, weten dat de constructiekosten van de boog ‘te hoog’ waren.

Wat het project precies had moeten kosten, is niet bekend. Maar het was volgens de gemeente dus wel de reden dat het bedrijf de handen van het project trok. Daarmee is de boog er nooit gekomen.